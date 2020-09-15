願續簽主教任命協議 外交部：教廷保證不涉及邦交

為期兩年的中梵主教任命協議即將屆期，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）昨天證實教廷有意願續約；外交部今天表示，根據我方和教廷溝通，我方持續接獲教廷保證，跟中方簽署主教協議是教務性質，不涉及邦交，請我方不要擔心。

外交部發言人歐江安今天表示，有注意到教廷的相關談話並密切觀察教廷和中國大陸的互動，我方和教廷保持密切聯繫，溝通管道很暢通，我方持續接獲教廷保證，和中方簽署主教協議是教務性質，不涉及邦交，主要是希望能夠促進中國天主教徒的權利，有真正的宗教自由。

歐江安說，我方秉持一貫理念，希望主教任命的協議簽署能幫助中國大陸宗教自由，但我們看到中梵主教任命臨時協議簽訂兩年以來，中國大陸的宗教情形並沒有更自由，中國大陸政府對於宗教人士進行更多迫害跟打壓，所以狀況沒有改善，更多天主教徒受到迫害、入牢，要求改信符合中國共產黨政治信仰的教義，要受到愛國教會牽制，很多教會被拆、信徒入獄。

歐江安說，我方對相關議題極度關心，國際社會也嚴重關切，對於宗教人士打壓 這樣的宗教不自由狀態是嚴重的，我方希望中國大陸宗教能更自由，會持續跟教廷保持密切溝通，會關注續簽也會爭取我國權益，確保我國教徒權益會不會受到影響。