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評／逐網路而居：疫病與資訊時代 「數位遊民」非空想

東建安捐捷克高階口罩機 黃偉哲：促台捷更多合作機緣

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台廠捐高階口罩生產線給捷克，黃偉哲參觀組裝試機。記者周宗禎／攝影
台廠捐高階口罩生產線給捷克，黃偉哲參觀組裝試機。記者周宗禎／攝影

捷克參議院議長維德齊訪台還自稱是台灣人，台灣掌聲四起， 台灣知名自動化設備製造商捐贈5套高階醫療立體口罩生產線。因韋德齊返國後表示沒稱台灣是獨立國家，網路引發「幾句話騙5條口罩生產線」的爭議，市長黃偉哲今天到永康區東建安參觀產線組裝記者提問時表示，捐贈基於人道關懷與國民外交，台灣廠商立下典範，並指責對岸連民間交流也要打壓，引發捷克國民公憤。

黃偉哲表示，維特德齊面對中共壓力還是決定來台訪問，對台灣已是一大突破，拉近民間交流距離。捷克有雄厚工業基礎，而台灣口罩機產線技術優良，很期待這次由民間廠商捐贈口罩產線，可拉起更多合作機緣。

黃偉哲表示，東建安聯合南台灣機械同業捐贈的高階口罩製造系統，造價約4500萬元，每條產線平均每分鐘可產30片6層結構防護的3D立體口罩，可提供捷克第一線醫護人員使用，成為台灣廠商在人道關懷與民間外交方面的典範。

台南永康自動化設備製造商東建安捐贈包含5條產線與軟體的高階口罩智慧製造系統給捷克，預計10月交機。每條產線每天可生產4萬3000片，預計10月交機。

東建安已創立30年，是知名半導體光學設備組件製造商，為台積電供應生產設備的日立公司，就向東建安採購組件。

東建安總經理郭立霖指出，捷克是歐洲友台國家，民間企業往來本來就多，加上維德齊願意來訪，台南機械產業廠商很感動，也開始思考是否可提供幫助。

他說，捷克其實也有口罩國家隊，但當地資源不如台灣來得充沛，因此決定捐贈這套製造3D智慧製造系統，包含自動化生產線及智慧控制，將來在台灣就可透過網路進行遠端技術支援。目前產線已可排定生產，外交部已於昨天派專員到廠，希望10月底可以空運到捷克，屆時將派技師團前往安裝、實測、移交。

促成捐贈的市議員呂維胤表示，雖然台灣疫情趨於穩定，但全球持續升溫，捷克醫療口罩需求量勢必增加，東健安贈送產線給捷克政府，以實際行動展現台捷美好的友誼，也讓台灣製造的醫療設備在國際舞台上發光。

韋德齊在立法院演說時模仿美國已故總統甘迺迪近60年前在西柏林演講時喊出「我是柏林人」，用中文說「我是台灣人」；大陸隨即傳出報復，原本捷克知名鋼琴製造商「佩卓芙」公司20多萬美元訂單因而遭棄單。

台廠捐高階口罩生產線給捷克，黃偉哲參觀組裝試機，還當場試戴新口罩。記者周宗禎／攝影
台廠捐高階口罩生產線給捷克，黃偉哲參觀組裝試機，還當場試戴新口罩。記者周宗禎／攝影
台廠捐高階口罩生產線給捷克，黃偉哲參觀組裝試機。記者周宗禎／攝影
台廠捐高階口罩生產線給捷克，黃偉哲參觀組裝試機。記者周宗禎／攝影

捷克 口罩 黃偉哲

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