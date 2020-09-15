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選前撐港、選後棄港 國民黨團：綠用港人血饅頭助聲勢

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
香港反送中事件餘波盪漾，民進黨政府表態要「撐香港」。但卻有港媒爆料，7月18日協助營救5位反送中港青來台，人卻至今仍被扣在陸委會，情況比偷渡者還慘。國民黨團今批評，民進黨政府就是「選前撐香港、選後棄港人」。記者周志豪／攝影
香港反送中事件餘波盪漾，民進黨政府表態要「撐香港」。但卻有港媒爆料，7月18日協助營救5位反送中港青來台，人卻至今仍被扣在陸委會，情況比偷渡者還慘。國民黨團今批評，民進黨政府就是「選前撐香港、選後棄港人」。記者周志豪／攝影

香港反送中事件餘波盪漾，民進黨政府表態要「撐香港」。但卻有港媒爆料，7月18日協助營救5位反送中港青來台，人卻至今仍被扣在陸委會，情況比偷渡者還慘。國民黨團今批評，民進黨政府就是「選前撐香港、選後棄港人」。

國民黨團書記長林奕華表示，黨團將在立院周五展開的新會期，優先推動港澳條例第18條修法，將人道救援港澳人士來台法制化，並要求主管機關定期收集、調查香港及澳門地區政治、經濟、人權等情資現況，且擬定適當援助方案。

林奕華指出，民進黨選舉時說要全力支持香港民主人權，但只成立一個辦公室，就要人民相信政府、相信黨，批評國民黨主張將人道救援法制化會變成「假庇護、真木馬」，迴避民主國家應把機制法制化的做法。

林奕華質疑，當初要簽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）時，民進黨也說會造成「查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江」，但ECFA至今已簽10年，台灣有實際上被木馬或統戰？不把政治庇護與人道救援法制化，撐香港只會淪為蹭香港。

林奕華批評，現在連連國安機密都要法制化，但民進黨卻仍拒絕援助港人法制化，證明只是利用香港事件謀取政治暴利；木馬是假，民進黨不願庇護才是真的，只是一直利用恐中、仇中牌來某取政治利益，來迴避撐香港的政治承諾。

國民黨團總召林為洲表示，法律明定是要讓人民有可預期性，修法規範港人來台要件與程序，能讓政府執法有據，港人也知道法律限制，會受到什麼樣的待遇；蔡總統選前說撐香港，選後港人需協助卻遭不人道對待，這已是國家誠信問題。

國民黨立委葉毓蘭也說，爭自由民主的港青、港人是民進黨助選大功臣，但狡兔死、走狗烹；蔡英文總統去年大張旗鼓自由台灣撐香港自由，陳其邁今年KH撐HK，兩個動人廣告都是要選票，民進黨用香港人的血饅頭來幫自己助長聲勢。

香港 民進黨 國民黨

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