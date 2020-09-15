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高雄罷免黃捷進入二階 陳其邁：尊重人民行使公民權

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市鳳山選民罷免市議員黃捷進入第二階段連署，市長陳其邁表示尊重人民行使罷免的公民權。記者楊濡嘉／攝影
高雄市鳳山選民罷免市議員黃捷進入第二階段連署，市長陳其邁表示尊重人民行使罷免的公民權。記者楊濡嘉／攝影

高雄市鳳山選民罷免高雄市議員黃捷行動，進入第二階段連署，黃捷對此表示沒有什麼評論，她就是全心準備即將開議的高雄市議會定期大會。高雄市長陳其邁今天重申尊重人民行使罷免的公民權。

發起罷免黃捷的「鳳山清捷隊」宣稱進入第二階段連署之後，希望能達到4萬連署數送給選委會審查，他們在第一階段連署時即有3萬多份要因應第二階段連署，雖然第二階段連署有效連署書達到2萬9000多份就能成案，但為展現罷捷的決心，要以4萬份為目標。

對於罷免案，黃捷一直表示平常心，面對二階連署展開，她重申沒有評論，目前全心準備定期大會的質詢。

「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢認為黃捷不知反省，呼籲黃捷自行辭職。

陳其邁對罷捷案進入第二階段表示，罷免權跟選舉權一樣，都是人民的基本權力，充分尊重；不過，他相信黃捷過去在議會的質詢表現非常的傑出，市民對黃的評價，應該還是要尊重民意。

黃捷 罷免 高雄市

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