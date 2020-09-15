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收到數位身分證黑幕檢舉信？ 徐國勇回應了
新式數位身分證（New eID）原訂10月全面換發，過程卻一波三折，近日再爆出業者疑似以不實的「防偽認證」證書取得標案。內政部長徐國勇今天受訪表示，這部分是由中央印製廠發包，中央印製廠今應會再有相關完整澄清說明。
鏡周刊報導，台北地檢署接獲檢舉，指東元集團涉嫌以不實的證書投標，檢調已積極過濾卷證，不排除近期發動約談行動。據傳相關檢舉信件還直接寄給徐國勇。
徐國勇今出席大賣場走訪因應921國家防災日特別設立的防災專區。他受訪時表示，新式數位身分證是重要的國家執行政策，會用最嚴格標準，因為是由中央印製廠發包，他們定也會用最嚴格標準處理。
至於是否收到檢舉信件，徐國勇重申，交給中央印製廠說明，「這是他們發包的，他們會有一定政風和相關規定。」
內政部今年首次推動各大賣場及網路購物平台在9月設置防災用品及食品專區，包括大潤發、特力屋、露天拍賣、momo購物網、東森購物、PChome線上購物平台等業者參與，讓民眾方便購置居家防災用品及食物，提高民眾防災準備意願，形成民眾自主防災意識。
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