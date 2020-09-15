上網紅節目宣傳桃園景點 鄭文燦首度承認「有想當總統」

桃園市長鄭文燦最近上網紅《Alizabeth 娘娘》的影片，和娘娘一起玩遊戲問答，順帶介紹桃園景點和美食。兩人互動逗趣，鄭甚至脫口承認「有想當總統」，引起娘娘驚呼。由於鄭盛傳可能在2024直攻總統大位，這段對話也讓人引起諸多聯想。

兩人在影片中，先討論了「中壢人為甚麼不會說自己是桃園人」、「移工最愛的運動是泰拳」、「桃園附近的觀光景點」等話題。娘娘提到鄭文燦本人看起來不算胖，鄭文燦笑回，因為蔡英文總統曾稱呼他是「胖周瑜」，這樣的標籤就被貼上來了，既定印象很難改，即使變瘦了也一樣，但大家都要學著喜歡自己現在的身體。

最後，節目進行到互相問答階段，答不出來就要接受懲罰。娘娘直白的問「市長有沒有想當總統」；鄭文燦答「我心裡有想過」，但隨後立刻補上「但是我知道大部份的夢想都無法實現，所以就乾脆都不要想」。

鄭文燦一直是綠營下任總統候選人的熱門人選，行政院長蘇貞昌更曾在日前參加桃園鐵路地下化工程時，兩度預言「鄭文燦會是下一任總統」，也讓綠營接班梯隊之爭再度浮上檯面。