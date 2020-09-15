董德堉請辭 楊蕙如加碼爆料：柯文哲賴帳不付款

柯文哲輔選愛將董德堉傳因對柯文哲無情切割心寒，請辭北農機要秘書職務，卻也意外扯出卡神楊蕙如，楊蕙如昨深夜也在臉書爆料，指柯團隊欠她100多箱沒有付錢的紀念品，「扣著不還算什麼？」楊問市長室和社會局，多次活動包含搶紀念品發不夠的那次重陽敬老活動，拿去發的那些毛巾背包等，有付過錢嗎？付給誰了？

楊蕙如也嗆柯，「你欠我很多公開的道歉，不想道歉的話來對質對賬也可以！要法院見我也準備好了。」更問柯，「我多少次打電話給你，傳訊息說要跟你對帳，跟相關人員對質，你不是不接電話就是裝死。」

楊蕙如說，「沒有付錢不歸還的物品，叫做侵佔。」「說好要付錢，事後沒付的就是詐欺背信。」「明明柯文哲陣營從來沒有付過我或是我相關的公司任何一筆關於健走的費用，整天造謠說的800萬，叫做公然侮辱或是毀謗！」

這次董德堉請辭之所以扯進楊蕙如，是因董德堉曾於2014年柯文哲競選期間舉辦萬人健走，因活動當時承包給卡神楊蕙如，花掉800萬讓柯文哲十分生氣，當時董德堉就曾請辭離開柯團隊，這次董德堉再度請辭，楊蕙如則在臉書反擊表示「雖說原本講過一個月懶得罵柯，但是柯陣營內鬥牽扯我幹嘛？」

楊蕙如說，2014健走活動，在她的認知和公司帳裡面，「柯陣營一毛錢都沒有出！」只有出舞台表演人員，如果有所謂800萬元的支出，請柯文哲去查是誰請款的，誰請款就是誰污走這筆錢的，「請這些真正的政治蟑螂不要再賴在我身上！」

楊蕙如說，當初大家說好收支由報名費支出，萬一不足再募款支應。結果報名人數落差多訂一百多萬紀念品，當時她問怎麼處理？包含紀政、張益贍、董德堉都說不用擔心，募款或是總部出都可以。

楊蕙如說，一百多箱紀念品有些選後被支持者或是總部工作人員索取走，絕大多數都送到台北市長辦公室說要對賬，100多萬剩餘紀念品的發票，開過去結果賴帳不付款，重點是，發票一開始還扣住幾個月不還，那一百多箱紀念品也從來沒有歸還過。