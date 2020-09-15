開議後涉貪立委續押要立院同意 孫大千：貪汙保護傘？

憲法增修條文第四條第八項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」，對於涉收賄立委續押是否要經過立院討論，引發爭議。前立委孫大千在臉書表示，憲法增修條文第四條何時變成涉貪立委的保護傘了？難道在台灣「立委犯法與庶民不同罪」嗎？

孫大千指出，憲法增修條文第四條的規定，是為了讓立法委員在問政質詢的過程當中，可以言所當言，為民喉舌，不會受到外來政治力量的威脅，並不是為了讓貪汙舞弊的無恥政客可以逍遙法外，免受偵查，「立法委員被選出來是來做事的，不是來收賄的」。

孫大千表示，倘若檢調司法單位認為，目前收押的立法委員有繼續延押的必要，請承審法官勇敢的向立法院提出要求，交由院會公決。到那個時候，就讓全民一起來看看，到底是哪幾位立法委員，或者是哪一個政黨，意圖包庇縱容貪污收賄的立委嫌犯。