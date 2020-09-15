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後潘孟安時期百里侯之爭開打 3強備戰別苗頭

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／連線即時報導
屏東縣長潘孟安（左二）、立委周春米（左三）及鍾佳濱（右一）日前出席潮州聯合辦公大樓動工典禮。本報資料照片
屏東縣長潘孟安（左二）、立委周春米（左三）及鍾佳濱（右一）日前出席潮州聯合辦公大樓動工典禮。本報資料照片

民進黨立委蘇震清涉案收押遭停權，被認為從下屆縣長之爭出局，同黨立委周春米、鍾佳濱莊瑞雄積極備戰，街頭看板有互別苗頭味道。周春米近來插旗屏南設服務據點，看板主打「屏東向前」，鍾佳濱最近看板也增多，強打「佳濱會做事、屏東向前衝」。莊瑞雄與蘇震清系統友好，三人主場不同，各擁優勢。

民進黨屏東縣黨部主委許展維說，綠營目前檯面上呼聲高的下屆縣長人選，包含不分區立委立委周春米、莊瑞雄，及屏北區域立委鍾佳濱。黨內初選辦法會由中央黨部訂定，可能在明年底做全民調，以民調一較高下。

誰代表民進黨出戰，可能到明年底才決定，但屏東幅員遼闊，有意更上一層樓選將必須提早備戰，加上周、鍾、莊都沒有大選區經驗，必須勤走基層，也增加曝光度。

周春米有兩屆不分區立委經驗，曾任法官、律師，專業形象強，周不否認有參選下屆縣長意願，到屏南設服務據點讓能量擴大，是因為看到地方需求，希望更貼近民意，服務更接地氣。

早在縣長潘孟安當立委時期，周春米就是潘團隊的法律顧問，周與潘孟安系統互動多。潘檯面上未表態挺誰接棒，但潘與周春米默契不錯，一般認為周能獲得潘的奧援，補缺乏選戰經驗及基層組織不足。

周春米表示，自己缺乏選戰經驗，知名度較低，需要更努力被認識，會持續深耕基層，也訴諸理念爭取認同。對黨內勁敵鍾佳濱、莊瑞雄，周春米說，民進黨生態是即使有競爭，彼此仍會保持風度，以團結為重。

對周春米在屏東地區陸續掛出看板，近期也在東港、恆春設服務處，鍾佳濱說，蘇震清面臨司法案件難免對服務運作有些影響，地方仍需要與中央對話管道，無論是他或周春米到屏南設置據點，出發點都為地方服務。

關於看板別苗頭，鍾佳濱指出，希望仿效行政院長蘇貞昌「有政府會做事」主軸，改為「佳濱會做事，屏東縣前衝」來凸顯執行力，搭配高鐵站意象，希望能延續潘孟安爭取高鐵在屏東設站政策。

對角逐縣長大位的準備，莊瑞雄說，他照自己步調走，心思投注在經營基層。莊認為，下屆縣長未必非誰不可，單憑縣長不足以成事，需要立委攜手打拚，才是地方之福。莊也說，黨內有良性競爭不是壞事，這就是民主可貴之處。

縣長第二任期將在2022年交棒，潘孟安下一步也受關注，之前傳出他入閣可能性高，頂著五星縣長榜首光環，是否可能擴大經營、放眼六都？潘孟安日前在高雄出席活動受訪說，「這個扯太遠了，我還是以縣政為重」，潘也說，他當一天和尚敲一天鐘，任期進入第二屆，要把鐘敲得更響，不會有一絲懈怠，會繼續做好縣長角色與職責，不辜負縣民期許。

民進黨屏東立委鍾佳濱最近看板也增多，強打「佳濱會做事、屏東向前衝」，有與同黨立委周春米別苗頭意味。記者陳弘逸／攝影
民進黨屏東立委鍾佳濱最近看板也增多，強打「佳濱會做事、屏東向前衝」，有與同黨立委周春米別苗頭意味。記者陳弘逸／攝影
屏東近來許多活動場合，都能看到立委周春米的「爆米花胖卡」出動，相當吸睛。記者陳弘逸／攝影
屏東近來許多活動場合，都能看到立委周春米的「爆米花胖卡」出動，相當吸睛。記者陳弘逸／攝影
民進黨不分區立委周春米近來動作積極，前進屏南設服務據點，屏東街頭看板主打「屏東向前」。記者陳弘逸／攝影
民進黨不分區立委周春米近來動作積極，前進屏南設服務據點，屏東街頭看板主打「屏東向前」。記者陳弘逸／攝影
民進黨立委鍾佳濱說，無論是他或周春米到屏南設置據點，出發點都為地方服務。本報資料照片
民進黨立委鍾佳濱說，無論是他或周春米到屏南設置據點，出發點都為地方服務。本報資料照片
民進黨立委莊瑞雄（前）日前率隊參加2020恆春古城國際豎孤棚拿下第二名。本報資料照片
民進黨立委莊瑞雄（前）日前率隊參加2020恆春古城國際豎孤棚拿下第二名。本報資料照片
民進黨立委莊瑞雄（右三）日前率隊參加2020恆春古城國際豎孤棚拿下第二名。當晚縣長潘孟安、周春米也出席。本報資料照片
民進黨立委莊瑞雄（右三）日前率隊參加2020恆春古城國際豎孤棚拿下第二名。當晚縣長潘孟安、周春米也出席。本報資料照片

屏東縣 鍾佳濱 莊瑞雄

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