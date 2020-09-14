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中台科大校長李隆盛任考選部政次 呂建德進入保訓會

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

總統府今天發布總統令，任命現任中台科大校長李隆盛為考選部政務次長，中正大學教授呂建德為公務人員保障暨培訓委員會副主任委員，9月21日生效。

李隆盛1954年出生，學歷為美國俄亥俄州立大學科技教育博士、台灣師大工業教育碩士、台灣師大工業教育學士；曾任台灣教育評論學會理事長、考試院典試委員、高考命題及閱卷委員、財團法人高等教育評鑑中心基金會執行長、國立聯合大學校長及台灣師大科技學院院長。

呂建德1966年出生，現任國立中正大學社會福利學系暨研究所教授兼系主任；學歷為德國比勒費爾德大學社會科學博士；曾任台中市政府社會局局長、總統府國家年金改革委員會委員，也曾列入民進黨不分區立委名單。

台灣師大 中正大學 總統府

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