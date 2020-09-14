中台科大校長李隆盛任考選部政次 呂建德進入保訓會

對於前陣子病逝的李登輝前總統，朱高正表示，李登輝從擔任行政院政務委員時期，就與蔡英文的父親蔡潔生有很好交情，李登輝後來也因此提攜蔡英文，李登輝為何與蔡英文的父親關係良好，這個要將來才能夠揭開秘密，但是老一輩台灣人就會懂。

2020-09-14 13:22