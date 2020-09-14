【重磅快評】陳菊甩鍋賴神 蔡英文恐怕也躲不掉

總統府前發言人丁允恭捲入性醜聞，監委申請調查竟傳出監察院長陳菊不滿遭質疑護短並一路提拔丁允恭，幾乎動怒並稱丁擔任行政院副發言人是賴清德看中他的才華，不是她提拔；陳菊擔心火燒自己，即使親如姊弟也要甩鍋，只是丁平步青雲，不乏「貴人」們提拔，如果大家都學陳菊，掉地鍋子真是撿不完。

丁允恭涉性醜聞，監委紀惠容、王美玉申請自動調查，由於丁被指涉情節是在高市府新聞局長任內，監委認為丁的行為損及公務員官箴及政府形象，將釐清有無利用權勢交往、有辱官箴。陳菊表示該怎麼辦就怎麼辦，絕無意見，更不會干預。如果這就是陳菊的態度，那也還算得宜。

未料，陳菊不耐監委進一步質疑媒體報導Ｙ女和前男友曾寫信向陳菊陳情及一路把丁從高雄帶到行政院，再帶進總統府，陳菊難抑怒氣，不管幕僚勸阻，脫口而出說丁到台北是賴清德擔任閣揆時看中丁的才華，才由她引薦；陳菊甩鍋之言想必刺痛了賴清德，賴至目前沒回應，但兩人多年的姊弟之情竟毀在丁允恭醜聞上，不禁要令支持者喟歎了。

陳菊、賴清德長年在南二都經營，賴清德在台南市長達232天不進議會，但在登革熱疫情壓力下還是低頭踏進議會備詢，前一天陳菊特別去台南探望，賴清德有事總找陳菊商量，這份長期的情感在促成「蔡賴配」發揮了關鍵作用，蔡英文南下與賴清德見面，就是陳菊細心安排，陳菊當時一句「賴院長永遠是我的兄弟」，道盡兩人政治情感深厚。

賴清德對陳菊的支持也毫無保留，蔡英文提名陳菊出任監察院長，儘管爭議極大，賴清德還是力挺陳菊，說他相信陳菊真金不怕火煉，絕對禁得起考驗，如果大家有疑問，她一定可以說得非常清楚；但賴清德可能沒想到，為了丁允恭，她三兩下就把賴清德推到前面，昔日的姊弟情好像也比不上監委約詢這把火。

其實，陳菊沒有搞清楚，丁允恭在高雄市新聞局長任內爆發醜聞，怎好意思牽拖把丁找到行政院的賴清德，早年丁還當過前立委羅文嘉的幕僚，丁在行政院副發言人任內因白冰冰事件辭職，民進黨主席卓榮泰上任後，秘書長羅文嘉邀丁出任民進黨新聞輿情部主任，依陳菊的邏輯，卓榮泰、羅文嘉是不是躺著也中槍？

再者，丁允恭去年五月又從民進黨中央黨部新聞輿情部主任高升總統府發言人，這可是進了權力中樞，繞了一圈，丁還是到了老長官陳菊的麾下，如果不是陳菊，那可能就是蔡英文提拔，再依陳菊的邏輯，這恐怕也不關她的事，蔡英文只好也加入被甩鍋一族了。