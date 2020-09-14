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學者主張修憲門檻下修 公民複決改採投票相對多數

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

民進黨團今舉辦第三場憲政改革公聽會，針對現行修憲門檻過高，有學者主張，應將立院修憲門檻從四分之三降為三分之二，公民複決部分改採投票相對多數。同時，也有學者認為，除了由立法院提案修憲外，也應建立公民連署、提出憲法修正案的機制。

民進黨團與政策會今舉辦「完善人權保障，降低修憲門檻」憲政改革公聽會，與會學者與委員對憲法增加人權保障與降低修憲門檻有共識。

嘉義大學教育學系副教授陳佳慧表示，現在是憲法時刻，修憲門檻應該調降為立法院四分之一提議、三分之二出席、三分之二決議，公民複決時，以公民總額過半數以上參與投票的「絕對多數」就算通過。民眾黨團副總召張其祿也支持調降修憲門檻，並將以所有投票人數的過半數，採多數決便通過，並指出民眾黨也正在研議調降修憲門檻的提案。

不過，中研院法律所副研究員蘇彥圖則認為，真正影響修憲困難程度的並非修憲門檻，而是修憲文化，也就是社會有無修憲的需求與意願。他認為修憲門檻越難，通常的解決方法就是制憲，但需要其他法律配套，然不管是成立修憲委員會或修憲程序都太過簡薄，他主張由公民團體提出憲法改革的草案再進入憲法的程序較為可行。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，綜整與會學者與委員意見，除了由立法院提案修憲外，也應建立公民連署、提出憲法修正案的機制，拿回憲法本文中透過國民大會賦予國民提案、設定議程的權利。「事簡則可以人眾、事繁則需人寡」，若是議題單純，則可以眾人決定，但若議題複雜，就需要類似國民憲法審查會議的機制來處理憲政改革的題目。

另外，他指出，部分學者也有提到另一個方向，可採取階層化的修憲門檻，重大的政治議題維持既有的門檻，但其他議題則可以採較低門檻，以因應國民憲政需求的不同，與時俱進地修改憲法。

修憲 民進黨 立法院

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