陳菊被爆當年出訪吃蛋糕慶生 愛將發文回應又刪文

國民黨台北市議員鍾沛君日前在臉書批評前總統府發言人丁允恭後。今再度貼文表示「惹到陳菊院長，我該注意什麼？」並加碼反擊，「誰在熊本賑災出訪大肆慶生」、「誰切了生日蛋糕，還不准記者發新聞」對此，監察院長辦公室主任陳瓊華則在臉書上回文，稱「蛋糕、過生日，是熊本縣府的心意，訪問團事先不知道」，但又馬上刪文。

鍾沛君日前發文評論「誰讓丁允恭藉勢藉端」後，同是花媽愛將的陳瓊華，很快在臉書上發出一張鍾於不知情下被拍的照片。當時鍾沛君以記者身份，出差日本採訪高雄、台南市長帶著台灣愛心捐款慰問地震後的熊本縣市，陳瓊華不僅貼出鍾沛君照片，文末還加註 「不要拿天災當舞台」。

但對於陳瓊華的貼文，鍾沛君加碼反擊。鍾沛君說，她以記者身分出席晚宴，當時全場熄燈，忽然間眾人齊聲高唱著生日快樂，一個鋪上百顆紅艷艷草莓、Q版陳菊畫像的豪華蛋糕被推出來，台上髮色斑白的蒲島知事，益發突顯壽星陳菊的神采奕奕奕。

鍾沛君說，「對，你不曾在任何新聞看到這畫面，因為，隨團媒體通通被要求不能用攝影機拍、不能撰寫任何跟出訪慶生有關的報導。」

針對鍾沛君指控，高市府在出訪行程中藉機為陳菊慶生，甚至壓新聞，陳瓊華又在臉書上貼文，做三點回應。她表示，「蛋糕、過生日，是熊本縣府的心意，訪問團事先不知道」，並指出，「客隨主人安排，都適合於禮節的互動，訪問團沒有不宜的行為」。

她並表示，「2014年熊本知事初訪高雄時剛好生日，陳菊市長也推出蛋糕，代表高雄市民為外賓慶生，知事、市長本來就互動熱絡、有難同當，即使到現在都是好朋友，熊本、高雄的交流更是不曾間斷」。

然而，陳瓊華發文後不久又刪文。