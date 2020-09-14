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協助爭取前瞻經費 立院國民黨黨團希望先排出優先順序
中央傳出將砍新北市前瞻計畫一半經費，立法院國民黨團今天造訪新北市府，和市長侯友宜等人開便當會，商討如何協助藍營執政縣市爭取中央經費，下站可能是台中。侯友宜擔心重大軌道建設恐因經費無法順利完成；國民黨團允諾全力以赴，但建議先排出優先順序。
侯友宜說，立委們最關心軌道建設的影響，未來八里、五泰和第2期淡海輕軌因預算大幅縮小，會影響、延宕工期，甚至沒有辦法順利完成，國民黨立委們願意在立法院發聲，希望軌道建設上多給新北市支持。
另外，在城鄉、水環境等相關建設上，各個立委也根據所在的委員會和市府團隊局處對接，希望市府先排出優先順序，目前新北有116個案子希望中央補助727億經費，也將交由立委們逐項審核，和中央溝通協調爭取。
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