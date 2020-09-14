立院國民黨團新北便當會 侯友宜建議走訪非執政縣市

立院國民黨團今天拜會新北市長侯友宜，和市府團隊開便當會。侯友宜建議地方建設要打破藍綠，黨團也應該到南部非執政縣市走走，協助爭取建設。

新北市政府爭取前瞻預算近700億，傳被中央砍掉一半，國民黨立院黨團20多名立委今天到新北市府拜會，和侯友宜等人開便當會，力挺新北市府。

黨團總召林為洲說，之前看到侯友宜宴請新北12名立委，所以主動造訪黨內執政縣市長，了解需要什麼協助，施政上更有效率。新北未來提出的計畫，黨團會列為研考，委員會中隨時提醒，直接對接。

黨主席江啟臣只簡單説，新北要甚麼就幫什麼。

侯友宜說，10年來他第一次看到這麼多立委來為新北建設發聲，新北市北北基宜桃的區域發展中非常重要，新北市長要肩負北台灣發展責任，但迄今依然以縣轄市規格運作， 經費遠不如台北市，人均預算平均少2萬，比桃園市少1萬，很多資源必須仰賴中央統籌分配稅款，但中央經費不多，新北建設發展受到影響。

前段時間前瞻預算3300億，新北分配到197億 占6%，新北市人口占全台17％，補助比例上顯然要加把勁，尤其這幾年剛好在建設高峰期。

他説，黨內立委用這種態度擁抱人民、接地氣了解地方需求，用行動支持地方發展。

「什麼叫王道，政績就是王道！」侯友宜説，做出人民有感的政績，就是應該做的。很多事情就是要就事論事，以對錯是非來看到，不用為反對而反對 對，對人民、區域發展、國家發展有利，就要全力以赴，國家只有一個，沒有分裂的本錢。沒考慮選票，沒考慮本身立場就是對的。