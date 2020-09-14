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檢調續押涉貪立委？立法院人士：須國會同意
台北地檢署偵辦立委集體收賄案，立法院將於9月18日開議，而民進黨籍蘇震清等4名現任立委仍在押。是否影響到立法權？立法院秘書長林志嘉表示，正由法制局研議中。不過立法院人士表示，檢調仍須詢問國會同意，經院會決定後，才可以繼續羈押。
針對立委集體收賄案，據悉，辦案團隊已做過沙盤推演，認為收押是經法院裁准，程序合法無疑，即使逾開議仍羈押依然合法；但若向法院聲請延押，或是起訴後法院召開移審庭，須由法院斟酌是否向立法院詢問許可。
然而，資深立法院人士指出，此次立委因涉案遭羈押禁見，是國會全面改選後的首例，依照憲法增修條文第4條規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第74條之規定，停止適用」，檢調仍須經過國會同意，才能繼續羈押，「不然該增修條文根本沒有適用的地方」。
立法院人士進一步指出，在檢調向國會提出詢問後，立法院須經由院會討論，若黨團之間有共識繼續羈押，則不必透過表決，但要是有黨團提出不同意見，最終仍待表決方式決定。
他並解釋，這次檢調搜索立法院是在非會期期間，依據憲法增修條文並不需要立法院許可。
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