北市長國民黨派誰出選？媒體人點名：「他」恐成意外黑馬

總統大選今年初落幕，各黨派已開始籌備2022年九合一縣市長大選，尤其台北市長兩黨將派誰出選，成為外界矚目焦點。其中台北市長國民黨候選人，國民黨革實院院長羅智強已表態參選，立委蔣萬安則表態以立院工作為主。資深媒體人韋安直言「小心羅智強成2022意外黑馬」。

ETtoday最新2022北市市長選舉民調，在藍營人選方面，蔣萬安支持度為42.5%，羅智強的支持度為12.5%，目前兩人的支持度差距為30%。

韋安於臉書分析，藍營有些人甚至認為，應該「沒收初選」，到時候直接徵召蔣萬安。但國民黨2022北市黨內之爭，不是結束，而是剛剛開始。

韋安以NBA球員舉例，他指出，NBA球員德瑞克·羅斯（Derrick Rose），外號「飆風玫瑰」。雖然表現亮眼，不過基本條件比其他明星差了一截。當羅斯發下豪語，一定要成為NBA最有價值球員（MVP），沒人會相信。

羅斯身高只有1.88，算是NBA球員中的「矮子」，他苦練速度和技術，結果在2011年打敗許多名氣比他大，身體優勢比他高的明星，包括「小皇帝」詹姆斯。

韋安表示，「羅智強看似落後蔣萬安許多，但他有速度、潛力和爆發力，最後蔣羅之爭，一定會是不分上下的55波。羅智強有可能成為2022最大的黑馬」。