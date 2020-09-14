影／建議王金平別去求和 黃偉哲：莫忘宋徽欽二帝下場

國民黨指派立法院前院長王金平率團赴廈門出席第十二屆海峽論壇，在央視主播李紅「求和說」後引發各方爭議。台南市長黃偉哲有另類的看法，他「以古鑑今」，認為國民黨應該記取慘痛的歷史教訓，「當年大陸是怎麼淪陷的？」 他建議王金平最好不要去，至少能保留一點顏面與尊嚴。

央視主播李紅針對王金平參加海峽論壇的「這個人，來求和」的說法，不僅藍營內部雜音四起，蔡政府態度也趨強硬。黃偉哲則是「以古鑑今」，今天早上參加蔡英文總統主持的台南北外環道路上樑典禮時指出，宋朝宋欽宗、徽宗會遭金人擄獲，就是因為態度不夠堅定猶豫不決、最後去求和的下場。

黃偉哲說，國民黨應該記取歷史慘痛的教訓，近一點的歷史例如國共內戰後期，國民黨組團與共產黨和談，談判不成最後被說成是在求和，最後導致中國大陸的淪陷。

「 王院長應該好好思考一下，到底要不要去李紅說的求和」， 黃偉哲說，國民黨主席江啟臣一直等不到對岸一句道歉，到最後也只能唾面自乾，王金平最好不要去，至少能保留一點顏面與尊嚴。