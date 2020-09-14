不滿黨內抹黑 羅智強宣布關閉革實院專案帳戶

國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強宣布關閉革實院的專案募款。他表示，當初不支薪，自掏腰包捐款80萬元給革實院，努力號召粉絲們募到了1100萬元的糧草，即便做到這個地步，仍有躲在冷氣房裡匿名的「黨內人士」，不斷對媒體放話抺黑、攻撃。

羅智強表示，這些抹黑已轉成耳語搧風點火，話愈説愈難聽，要說不喪氣，那是騙人的。因此，他決定關閉革實院帳戶，但國民黨的財務仍然困難，還是希望大家繼續捐款給國民黨，但不用指定革實院專用。

羅智強臉書全文：

停止專案募款，繼續當國民黨阿信

自從4月7日上任革實院長至今，我不支薪，自掏腰包捐款80萬元給革實院，努力號召粉絲們募到了1100萬的糧草，並在江啓臣主席指示與授權下，這半年來，革實院開辦了「野台」政論節目，成為監督執政者的急先鋒，舉辦了171期講習班招訓了100位年輕朋友，進行了6場大學校園演講和無數次的小型沙龍、披薩會，成立紀念日青年工作坊，還原國民黨建設台灣的正面貢獻，首發公投綁大選公投，環島14天走19個縣市舉辦街頭演講，推動100場台北街頭的食安公投演講。

日前在台北市黨部主委黄呂錦茹陪同下，宣布在我革實院長任內，把我經營的《戰神94強》頻道收入捐給國民黨台北市黨部，作為國民黨2022台北市長選戰的糧草。

只是即便做到這個地步，仍有躲在冷氣房裡匿名的「黨內人士」，不斷對媒體放話抺黑、攻撃，至今，更已轉成耳語搧風點火，話愈説愈難聽，要說不喪氣，那是騙人的。

因此，我決定關閉革實院的專案募款，但國民黨的財務仍然困難，還是希望大家繼續捐款給國民黨，但不用指定革實院專用。

但不論有錢沒錢、有糧沒糧，都不會影響羅智強監督執政者的行動力，守護民主、街頭演講，羅智強會永遠做個伸張公道的拚命三郎！

還記得在發動募款時，每天都有人對我說，我是因為你才捐的。也有許多支持者對我說，從沒捐錢給國民黨過，但因為羅智強，這是第一次。

這些信任和付托，我點滴在心頭，無盡的感謝，只能全力以赴，努力不負大家所托

職場有句俚語：苦幹實幹，撤職查辦！

請大家放心，我從不在乎「撤職查辦」，我會苦幹實幹到底，繼續當國民黨的阿信，不信公義喚不回！