偷渡港人情況 蘇貞昌：給最實質幫助最重要

外界關心5名偷渡到台灣的香港人情況，行政院長蘇貞昌今天表示，政府、民間各界都關心香港和香港人，希望能有真正幫助，但有些個案不能透露，希望秉持給予最實質幫助最重要。

此外，含萊克多巴胺美豬明年元旦開放進口，衛生福利部長陳時中13日受訪說，台灣開放代表信守承諾，未來國際地位才可望提升。

蘇貞昌上午出席衛福部中央健康保險署25週年紀念活動前接受媒體聯訪表示，台灣是貿易導向國，周邊競爭國家都開放，如果持續故步自封，像綁1隻手跟國際競爭，「走不出去，也沒辦法拚經濟」。

他說，台灣豬已拔針成功可外銷，卻不准他國進口說不過去，但保護民眾健康為第一，會以科學證據、國際標準為基準，做好標示，為民眾把關。

蘇貞昌表示，無論新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫或守住非洲豬瘟，台灣做得好，守住國民健康，也走得出去。

至於中國國民黨可能派前立法院長王金平參加海峽論壇，蘇貞昌說，中國已定調論壇是統一，還被羞辱成「求和」，如果國民黨還要派團、王金平還要去，「國人是什麼印象，我們可以想像」。