孫大千批蘇貞昌：看到藍軍就開槍 看到綠軍就裝睡

民進黨立委王定宇爆料，東沙島被疑似中國海上民兵包圍逾60小時，遭海巡署駁斥無此事。前立委孫大千在臉書說，這比起台南市議員日前說坊間有假三倍券嚴重，行政院長蘇貞昌卻不說話，是睡著了嗎？如果這不算是「散布假訊息」，那什麼才算是散布假訊息？

孫大千表示，台南市議員針對「假三倍券」召開記者會，只不過是資訊稍微有誤，就被蘇貞昌以散布假訊息移送法辦。姑且不說事後的確發現市面上有假三倍卷，就算消息有誤，對社會秩序和國家安全也不會造成太大的衝擊。

孫大千說，然而王定宇在政論節目指出，至11日晚間，東沙島遭疑似中國大陸大批船隻包圍已經超過60小時，在AIS自動船舶識別系統上可以看見東沙島四周都是紅點，結果慘遭海巡署打臉，王定宇的說法完全是純屬虛構。如此「唯恐天下不亂」的假訊息，可能會造成社會秩序的動盪以及國家安全的威脅，面對這麼嚴重的脫序行為，為什麼蘇貞昌可以視而不見，聽而不聞呢？

孫大千批評，看到藍軍就開槍，看到綠軍就裝睡。在蘇貞昌的眼中，「藍綠就代表了是非」。