快訊

豪雨來襲 宜蘭頭城大里被列為紅色淹水一級警戒

台南永康晚間轎車機車對撞4送醫 2人無呼吸心跳

陳時中談含萊劑美豬政策 讚台灣豬養殖技術不要怕

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
陳時中讚我國養豬技術好。圖／翻攝自政論節目
陳時中讚我國養豬技術好。圖／翻攝自政論節目

蔡政府強開美豬大門，自稱很忙無法參加公聽會的衛福部長陳時中再度親赴政論節目宣導政策，提到豬農憂心台灣豬肉市場崩盤，他表示，現在開放進口對台灣來講是好事，依照台灣養殖技術，能夠讓台灣豬走向世界，尤其「台灣豬都有閹過，沒有臭腥味」，所以豬肉特別好吃。他更提到，中國大陸雖禁止豬肉含「萊克多巴胺」，但「很擔心他們都吃到死豬肉」。

陳時中在晚間播出的政論節目提到，因為台灣有經濟需要，且為展現我們是信守承諾的國家，因此開放美豬。盡管民眾對含萊劑的豬肉有疑慮，但「安全不是用嘴巴說的」，除了參考國際標準，我們自己也要做風險的評估。他提到，有人將他過去的發言曲解為台灣可以為了國際地位犧牲食安，但那是倒果為因，台灣開放代表信守承諾。

世界上許多國家，包括中國大陸也未開放含萊劑美豬，為何我國偏要開放？陳時中笑稱，中國有非洲豬瘟，傳染很快，他都擔心中國人沒吃到萊克多巴胺，但「吃到死豬肉」。他大讚台灣豬肉靠的是養殖技術，豬農不要怕開放，尤其我國的豬肉在小豬時就被閹割，沒有臭腥味。

主持人一聽也馬上回應，說到家裡小時候養豬，責任就是徹夜戒備，避免小豬因母豬翻身被壓死，等小豬長到一定年齡閹割後，拿豬睪丸去炸麻油，「我小時候專門吃那個」。陳時中立即笑回「難怪你現在腦筋很好，體力又讚！」

外界對於民進黨過去反對美豬開放，現在卻反過頭來贊成，多所批評。陳時中提到，許多人會說以前「什麼人吵什麼」，應該看看這八年裡，產生哪些新證據，八年來都沒問題，就要往前走；也因此「以前有反對的人，因為這八年沒問題，現在都贊成了」。

陳時中稱因台灣有經濟更大需要而開放美豬。圖／翻攝自政論節目
陳時中稱因台灣有經濟更大需要而開放美豬。圖／翻攝自政論節目

陳時中 美豬 小豬

延伸閱讀

選北市長？陳時中：蔣萬安是強棒

搶買疫苗 陳時中：近期簽約COVAX 蘇益仁：太晚了

陳時中小巨蛋獻唱 詹雅雯讚：唱得非常有男子氣魄

陳時中背插三支箭選北市？柯文哲：不是幾個月可解決

相關新聞

動向受矚目 韓國瑜今重申：沒出席任何大型活動計畫

高雄市前市長韓國瑜雖卸下公職，但一舉一動仍受矚目。他今晚在臉書發文重申，目前他並沒有出席任何大型活動的計畫、更沒有以自身...

是否挾高人氣參選 唐鳳：無黨派為所有人工作

行政院政務委員唐鳳接受專訪表示，大家納稅付她薪水，讓她全職做最喜歡做的事，沒有想離開現職；至於是否會參選，她說，自己沒有...

陳時中談含萊劑美豬政策 讚台灣豬養殖技術不要怕

蔡政府強開美豬大門，自稱很忙無法參加公聽會的衛福部長陳時中再度親赴政論節目宣導政策，提到豬農憂心台灣豬肉市場崩盤，他表示...

【重磅快評】雙標黨撕不掉 總統府該叫王定宇克制一下

民進黨立委王定宇爆料，自9月9日起東沙島遭疑似中國海上民兵包圍逾60小時，沒想到海巡署竟敢打臉，說這幾天共發現6艘商船，...

國慶首度開放民眾觀禮 逾7600人搶500名額

今年國慶以「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，將首度開放500名民眾現場觀禮，在國慶官...

「反送中」抗爭者偷渡來台遭扣？府：交陸委會妥善處理

媒體工作者爆料5名經東沙島偷渡來台的香港「反送中」抗爭者已被扣留近2個月。總統府發言人張惇涵今天表示，這件事情，陸委會已...

反送中抗爭者抵台遭扣？鄭運鵬：相信政府不會怠慢他們

有媒體工作者昨揭露，7月18日由香港出發經東沙抵台的5名反送中抗爭者，人被扣在陸委會手上，無法與家人報平安。為此，在野黨...

蔡英文出席民進黨營隊閉幕式 鼓勵年輕人投入國安工作

蔡英文總統今天出席民進黨舉辦的「兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，她致詞時鼓勵年輕人持續接觸兩岸及國際事務，投入國家安全領域...

蔡英文呼籲年輕人關心兩岸與國際事務

蔡英文總統今天出席民進黨舉行的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式並致詞，期許參與的年輕人多了解詭譎多...

江啟臣：不見民進黨連任後挺香港作為 嘴巴說說而已

國民黨主席江啟臣今天上午在台中市豐原受訪時說，香港反送中事件受到國際與台灣社會長期關注，昨天媒體工作者鐘聖雄在臉書爆料，...

ECFA生效滿10年 他也轟民進黨毒藥黨...「渣」

前總統馬英九昨天在兩岸經濟架構合作協議（ECFA）實施10年日子，批評蔡英文總統當年曾說ECFA是糖衣毒藥，顯然她決定繼...

法規難防小人…御用評委爭議 專家點出3漏洞

本報日前報導，政府標案出現文總副秘書長李厚慶「綠色御用評委」爭議，行政院公共工程委員會八月底發函政府單位，提醒落實評委規...

熱門新聞

搶買疫苗 陳時中：近期簽約COVAX 蘇益仁：太晚了

高市婦居檢期死亡採檢出爐 指揮中心：新冠結果為陰性

高雄美濃婦居家檢疫死亡 遺體採檢今晚前出爐

傳共機再犯台灣ADIZ 空軍：全程監偵掌握

【重磅快評】雙標黨撕不掉 總統府該叫王定宇克制一下

經獨立調查安全無虞 牛津疫苗恢復第三階段人體試驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。