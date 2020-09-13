陳時中談含萊劑美豬政策 讚台灣豬養殖技術不要怕

蔡政府強開美豬大門，自稱很忙無法參加公聽會的衛福部長陳時中再度親赴政論節目宣導政策，提到豬農憂心台灣豬肉市場崩盤，他表示，現在開放進口對台灣來講是好事，依照台灣養殖技術，能夠讓台灣豬走向世界，尤其「台灣豬都有閹過，沒有臭腥味」，所以豬肉特別好吃。他更提到，中國大陸雖禁止豬肉含「萊克多巴胺」，但「很擔心他們都吃到死豬肉」。

陳時中在晚間播出的政論節目提到，因為台灣有經濟需要，且為展現我們是信守承諾的國家，因此開放美豬。盡管民眾對含萊劑的豬肉有疑慮，但「安全不是用嘴巴說的」，除了參考國際標準，我們自己也要做風險的評估。他提到，有人將他過去的發言曲解為台灣可以為了國際地位犧牲食安，但那是倒果為因，台灣開放代表信守承諾。

世界上許多國家，包括中國大陸也未開放含萊劑美豬，為何我國偏要開放？陳時中笑稱，中國有非洲豬瘟，傳染很快，他都擔心中國人沒吃到萊克多巴胺，但「吃到死豬肉」。他大讚台灣豬肉靠的是養殖技術，豬農不要怕開放，尤其我國的豬肉在小豬時就被閹割，沒有臭腥味。

主持人一聽也馬上回應，說到家裡小時候養豬，責任就是徹夜戒備，避免小豬因母豬翻身被壓死，等小豬長到一定年齡閹割後，拿豬睪丸去炸麻油，「我小時候專門吃那個」。陳時中立即笑回「難怪你現在腦筋很好，體力又讚！」