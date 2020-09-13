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反送中抗爭者抵台遭扣？鄭運鵬：相信政府不會怠慢他們

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
針對外傳5名經東沙島偷渡來台的香港「反送中」抗爭者已被扣留近2個月。陸委會昨回應，希望外界勿作不必要揣測，政府也不會針對個案加以說明。本報資料照
針對外傳5名經東沙島偷渡來台的香港「反送中」抗爭者已被扣留近2個月。陸委會昨回應，希望外界勿作不必要揣測，政府也不會針對個案加以說明。本報資料照

有媒體工作者昨揭露，7月18日由香港出發經東沙抵台的5名反送中抗爭者，人被扣在陸委會手上，無法與家人報平安。為此，在野黨呼籲應儘速完成港澳條例修法，以完善港人來台的庇護機制。民進黨立委鄭運鵬則在臉書上表示，他對修法持保留態度，並相信政府機關不會怠慢苛刻這些朋友。他認為，有任何不人道的狀況，對政府威信來說是很大的打擊。

鄭運鵬表示，今年幾次在野黨的立委提到港澳條例要修法，他們認為機制明確化，才能保護被中國迫害的香港朋友，他則一直持保留態度。

首先，他認為，港澳條例保持模糊的行政授權，依現行的作法進行專案處理，才能杜絕被中國利用假庇護.真木馬的戰術運用；蔡英文總統和行政院長蘇貞昌一再保證行政資源不會不足斷炊，他也一再向媒體說明，只要「修法派」的朋友提出任何一個被政府專案處理誤殺拒絕的具體個案，他就接受修法。

他認為，照陸委會的說法，5名反送中抗爭者來台應該屬實，而且被高度保護，他也接受政府保持這個態度。

他表示，即使沒有這些人，趁機欺敵不會有壞處，他也相信台灣政府機關不會去怠慢苛刻這些朋友，各界不用擔心，有任何不人道的狀況，對政府威信來說是很大的打擊。

鄭運鵬進一步指出，既然信任專案辦公室的管理，那任何他們目前和未來的資訊，當然不能再透露給當時的中間人或家人，不管提出的是任何看起來很合理、甚至很感人的理由，都不能提供資訊。因為，任何一個人都有可能出賣他們，包含家人。

他表示，不透露給中間人和親友，是防弊措施，不需要被認為就是不信任他們，而應該是被認為在保護他們。因為，掌握到這些資訊的人，就是會被鎖定滲透威脅的對象，不管人在香港或台灣，不管是記者、律師或家人。

他強調，請在香港關心這些朋友的家人親友們放心，台灣會把他們照顧好的！立委也會幫忙盯著。

香港 鄭運鵬 反送中

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