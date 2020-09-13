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蔡英文出席民進黨營隊閉幕式 鼓勵年輕人投入國安工作

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席蔡英文今天出席「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式並致詞，期許參加年輕人關心兩岸與國際事務。記者潘俊宏／攝影
民進黨主席蔡英文今天出席「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式並致詞，期許參加年輕人關心兩岸與國際事務。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統今天出席民進黨舉辦的「兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，她致詞時鼓勵年輕人持續接觸兩岸及國際事務，投入國家安全領域的工作。她也提到，黨部要再加強一下，因為四十幾位來參加營隊，但入黨只有兩、三個。

蔡總統表示，今年暑假，民進黨幫年輕朋友，量身打造了三門「民主必修課」。今天是「兩岸及國際事務兵推營」的結業式。很高興看到這麼多的年輕朋友一起來參加，完成了訓練，讓她對台灣的未來充滿信心。這次的兵推營中，有48位對國安領域充滿熱忱的年輕面孔，學員平均年齡只有25歲。大家都積極投入討論，激盪思想的火花。她相信，在這充實緊湊的四天兵推訓練中，各位應該都深刻體驗到，國安領域的事務是極具挑戰性。

蔡總統說，對於各國來說，2020年是充滿挑戰的一年。新型冠狀病毒的威脅，在全球各地造成嚴重的公共衛生危機。在病毒及美中關係緊張的衝擊之下，各國的經濟安全正面臨高度不確定性，不但失業率升高，全球貿易和產業鏈也面臨重組的情況。在東亞區域中，東海和南海主權問題是一觸即發的衝突點，涉入的國家數量眾多，牽涉的層面，更涵蓋了區域安全、外交關係，以及周邊國家的利益。另外，中國強行實施港版國安法，不僅衝擊香港的高度自治及民主發展，也對普世的民主價值造成威脅。

蔡總統說，面對一波又一波的挑戰，作為總統，必須在國家安全受到威脅當下，拿出解決方案。但做出正確的決策，並不容易。每一樣決策都涉及到多層次、高複雜度和結構性的問題，總統必須在資訊龐雜，或是資訊短缺的情況下，做出不偏離國家走向的決定。

蔡總統指出，這段期間，大家常聽到「超前部署」這樣的名詞。「我們不只對疫情超前部署，在承平的時候，也做好萬全準備，預先制定各種應對計畫、預擬可能的結果，才能保護人民的安全。這一切，都必須仰賴國安幕僚、團隊，事前周延規畫，事發積極應變。因此，國安幕僚的養成，是非常重要。」

蔡總統說，民進黨執政後，除了有選舉人才的投入，也需要培養國安領域的年輕尖兵。這次的兵推營，就是要讓大家體驗到，國安幕僚是如何想定各種情境，尋求解決方案。「民進黨是一個政黨，有很多優秀的從政黨員，過去也跟你們一樣，透過參與營隊，不斷累積知識和經驗，現在，他們不論是擔任民意代表，或是在行政部門服務，都有相當傑出的表現。」

蔡總統說，聽說在這幾天的訓練營當中，大家表現都很好，抗壓性也很強。今天很高興能當面跟大家說說話，她也很期待，大家未來可以持續接觸兩岸及國際事務，投入國家安全領域的工作。希望民進黨是一個創新、有活力的政黨，也非常歡迎各位年輕朋友，未來有更多的參與。

蔡總統也提到，這次有四百多位的申請人，各位算是有緣分，有四十幾位來參加訓練營，但黨部要再加強一下，因為入黨的只有兩、三個，「但不論你們有沒有入黨，只要我們的價值是一致的，對國家的未來一樣關心，對我們的責任有同樣認知，我們就會一起為國家打下更好的基礎，創造更好的未來。」

港版國安法 民進黨

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