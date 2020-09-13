高雄美濃婦居家檢疫死亡 檢察官、法醫繃緊神經採檢
等不到今天居家檢疫期滿，高雄美濃50多歲台籍婦人昨天被發現陳屍家中，衛生單位繃緊神經。橋頭地檢署檢察官今天會同法醫，趕在上午10時半前採檢、由衛生單位檢驗，結果預計今晚前出爐。
由於狀況未明，檢方不敢大意，先由法醫採集死者咽喉部位檢體送驗，還無法仔細相驗、釐清確切死因。一旦確定檢驗結果為陰性，檢方卸除疑慮，才會通知家屬到場、完成後續相驗程序；但若檢驗結果為陽性，檢方第一時間就會依傳染病防治法規定，迅速將遺體火化。
依照衛生單位時程，橋頭地檢署順利在上午10時半前採檢完畢，預計今晚前能得知檢驗結果。
高雄市衛生局長黃志中表示，個案平時與母親和三名兄妹住在北部，因工作關係前往南京，8月30日從小港機場返台入境，暫居美濃弟弟家居家檢疫。13天居家檢疫聯絡均無異樣，除了有糖尿病病史，身體狀況大致不錯。衛生局掌握，死者在前天晚上11時左右，最後一次與胞弟隔門談話；昨天下午屋內沒有動靜，才被胞弟發現陳屍房內。
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