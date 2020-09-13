高雄美濃婦居家檢疫死亡 檢察官、法醫繃緊神經採檢

新冠肺炎疫情持續延燒，我國新增確診病例為487人，死亡7人。但自台灣出境的各國民眾陸續傳出返國後確診案例，令人憂心匆匆，自台灣回到各國的民眾自6月起即傳有人確診，8月有激增的態勢，原有12位病例疑似為「台灣輸出病毒」個案；但後中央指揮中心釋疑，包括8月比利時籍工程師、香港中年婦女，越南移工，及赴上海的國人，共4人經查後分別因早已感染、在該國居家檢疫時逃逸、證實被當地居家檢疫者感染、疑似為偽陽性等原因而排除在外；目前「台灣輸出病毒者」迄今仍為8例。

2020-09-02 14:58