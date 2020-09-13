快訊

日職／相隔16場21天 王柏融重返先發扛第一棒

南投野溪露營遭沖走4人 台電證實：閘門自動開啟放水

高雄美濃婦居家檢疫死亡 檢察官、法醫繃緊神經採檢

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
美濃50多歲台籍婦人被發現在家中死亡，橋檢今天趕在上午10時半前完成遺體採檢。記者賴郁薇／攝影
美濃50多歲台籍婦人被發現在家中死亡，橋檢今天趕在上午10時半前完成遺體採檢。記者賴郁薇／攝影

等不到今天居家檢疫期滿，高雄美濃50多歲台籍婦人昨天被發現陳屍家中，衛生單位繃緊神經。橋頭地檢署檢察官今天會同法醫，趕在上午10時半前採檢、由衛生單位檢驗，結果預計今晚前出爐。

由於狀況未明，檢方不敢大意，先由法醫採集死者咽喉部位檢體送驗，還無法仔細相驗、釐清確切死因。一旦確定檢驗結果為陰性，檢方卸除疑慮，才會通知家屬到場、完成後續相驗程序；但若檢驗結果為陽性，檢方第一時間就會依傳染病防治法規定，迅速將遺體火化。

依照衛生單位時程，橋頭地檢署順利在上午10時半前採檢完畢，預計今晚前能得知檢驗結果。

高雄市衛生局長黃志中表示，個案平時與母親和三名兄妹住在北部，因工作關係前往南京，8月30日從小港機場返台入境，暫居美濃弟弟家居家檢疫。13天居家檢疫聯絡均無異樣，除了有糖尿病病史，身體狀況大致不錯。衛生局掌握，死者在前天晚上11時左右，最後一次與胞弟隔門談話；昨天下午屋內沒有動靜，才被胞弟發現陳屍房內。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國民黨反美豬公投連署 高雄市場參與踴躍

高市居家檢疫女子陳屍住家 手放胸口倒臥地面

美濃下庄水圳點燈明天登場 遊程可用三大消費券

非藥商禁賣醫用口罩 高市將稽查夜市及攤商

相關新聞

高雄婦居檢期間死亡已採檢 指揮中心：一知結果就公布

高雄美濃50多歲台籍婦人昨被發現在家中死亡，檢方今上午完成遺體採檢，以釐清死因是否與新冠肺炎有關。中央流行疫情指揮中心表...

高雄美濃婦居家檢疫死亡 遺體採檢今晚前出爐

等不到今天居家檢疫期滿，高雄美濃50多歲台籍婦人昨天被發現在家中死亡。檢方將於上午10時半前完成遺體採檢，死因是否與新冠...

高雄美濃婦居家檢疫死亡 檢察官、法醫繃緊神經採檢

等不到今天居家檢疫期滿，高雄美濃50多歲台籍婦人昨天被發現陳屍家中，衛生單位繃緊神經。橋頭地檢署檢察官今天會同法醫，趕在...

50餘歲婦有糖尿病史 居家檢疫驟逝

高雄市美濃區一名五十幾歲台籍女性日前自大陸返台，居家檢疫期間卻因不明原因死亡，昨天下午，警方獲報後全副武裝，戴著口罩進入...

染疫產婦嬰採檢陰性 出關前再驗

國內出現首例染疫產婦（案四九七），剛出生小寶寶則成為國內最小的確診病例接觸者，根據國際文獻指出，新冠肺炎母嬰垂直感染機率...

搶買疫苗 陳時中：近期簽約COVAX 蘇益仁：太晚了

牛津疫苗宣布暫停臨床試驗，讓國際疫苗搶購布局更加白熱化，衛福部長陳時中昨表示，近期將與全球新冠疫苗供應平台（ＣＯＶＡＸ）...

高市婦陸返台居家檢疫期間死亡 指揮中心回應了

高雄市美濃區一名50幾歲台籍女性日前自大陸返台，居家檢疫期間卻因不明原因死亡，今天下午，警方獲報後全副武裝，戴著口罩進入...

高市台籍女性從大陸返台 居家檢疫期間死亡

高雄市美濃區一名50幾歲台籍女性日前自大陸返台，居家檢疫期間卻因不明原因死亡，今天下午，警方獲報後全副武裝，戴著口罩進入...

陳時中：正與全球新冠疫苗供應平台簽約 派律師談判確保購買權

各界引頸期盼的新冠肺炎疫苗，台灣能否在全球競賽中搶得市場，衛福部長陳時中今出席「急重症聯合學術年會」表示，雖然昨天在節目...

好消息！染疫產婦寶寶採撿陰性 擬解除隔離前再採檢

指揮中心昨公布，國內出現首例染疫產婦，剛出生小寶寶也成為國內最小的確診病例接觸者，根據國際文獻指出，新冠肺炎母嬰垂直感染...

【重磅快評】台灣的新冠疫苗「我們有本錢等」？

新冠疫情爆發半年多，全球死亡已超過90萬人，無不寄望疫苗能及早研發成功，這是面對病毒的唯一機會。很不幸，研發進度遙遙領先...

「台灣輸出病毒」連環爆！今增2例 自台出境日本、越南確診

新冠肺炎疫情持續延燒，我國新增確診病例為487人，死亡7人。但自台灣出境的各國民眾陸續傳出返國後確診案例，令人憂心匆匆，自台灣回到各國的民眾自6月起即傳有人確診，8月有激增的態勢，原有12位病例疑似為「台灣輸出病毒」個案；但後中央指揮中心釋疑，包括8月比利時籍工程師、香港中年婦女，越南移工，及赴上海的國人，共4人經查後分別因早已感染、在該國居家檢疫時逃逸、證實被當地居家檢疫者感染、疑似為偽陽性等原因而排除在外；目前「台灣輸出病毒者」迄今仍為8例。

熱門新聞

高市台籍女性從大陸返台 居家檢疫期間死亡

李艷秋：陳吉仲社會良心變成黑心 丁允恭事件毀了范雲

影／丁允恭案民進黨及立委范雲安靜 柯文哲：意外嗎？

高市婦陸返台居家檢疫期間死亡 指揮中心回應了

王金平去海峽論壇「求和」？柯文哲點名不做這事恐破局

王定宇爆「東沙危機60小時」海巡署：無此事勿恐慌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。