江啟臣：不見民進黨連任後挺香港作為 嘴巴說說而已

國民黨主席江啟臣今天上午在台中市豐原受訪時說，香港反送中事件受到國際與台灣社會長期關注，昨天媒體工作者鐘聖雄在臉書爆料，有5名香港反送中抗爭者，自7月18來台後就被政府扣押，他說民進黨連任之後，根本不見挺香港任何作為，只是嘴巴說說而已。

江啟臣表示，民進黨連任後，挺香港只聽到嘴巴說說，5名香港反送中抗爭者連偷渡客待遇都沒有。至今也無法請律師幫他們辯護，再次證明蔡政府挺香港只是嘴巴說說。

他說，之前國民黨立委就提出要修改相關港澳條例，香港國安法通過後，在當下就提案要蔡政府在法律上有所因應，才能在人道或其他方面可以有實際作為，也能讓政府在法律上於法有據，在法律上如何幫助到香港這些需要被幫助的人民，他說這也是蔡政府應該交代的。