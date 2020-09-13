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ECFA生效滿10年 他也轟民進黨毒藥黨...「渣」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員侯漢廷說，民進黨請更名為「毒藥黨」、「毒豬黨」。圖／引用自侯漢廷臉書
台北市議員侯漢廷說，民進黨請更名為「毒藥黨」、「毒豬黨」。圖／引用自侯漢廷臉書

前總統馬英九昨天在兩岸經濟架構合作協議（ECFA）實施10年日子，批評蔡英文總統當年曾說ECFA是糖衣毒藥，顯然她決定繼續吃毒藥。新黨台北市議員侯漢廷也在臉書表示，民進黨請更名為「毒藥黨」、「毒豬黨」。侯說，若大陸要求進出口廠商一律簽訂「九二共識一個中國同意書」，才能享有ECFA待遇，恐怕綠營台商會搶著簽。

侯漢廷說，ECFA讓台灣539項商品、18項農產品出口大陸免關稅，每年向大陸出口(台灣賺)約6200億台幣；10年省下了(若無ECFA必須額外多付)約2020億台幣。台灣的銀行業也在大陸開設了24家分行、12件保險業赴陸參股投資、20多件證券業投資。

侯表示，若覺得經濟效益看似不高，因真正自由貿易協議的主體，服貿、貨貿、爭端解決機制，都胎死腹中。對於台廠，許多發展的機會，十年錯過了就是錯過了。

侯漢廷說，但有人沒錯過；透過ECFA掙錢的民進黨立委，選舉期間高喊「抗中保台」，當選後甘做美國對抗大陸馬前卒，犧牲台灣人的健康換取美國的憐憫，會見AIT官員時竟稱，沒聽到民眾抗議美豬的聲音。賺人民幣來選舉反中，最後還要踐踏台灣人的健康。如同丁允恭的行徑：渣。

侯漢廷表示，細數民進黨吃毒藥、吃毒豬於事無補。民進黨支持者大可說他們「改過向善」，支持ECFA。實際上貿易關係是彼此依賴，大陸每年向台灣進口200億美金ECFA早收清單項目商品，表明大陸也需要。貿然提高關稅，恐怕大陸的廠商和消費者也難以埋單，故不全然是政治恩惠，也有經濟因素。

侯漢廷批評，毒豬黨害怕的，是大陸完全針對毒豬黨的金主開刀，直接封殺綠營人士在大陸做生意的任何機會。「養套殺」，養了十年還不殺，與資敵何異？倘若大陸終止了ECFA，卻要求所以進出口的廠商一律簽訂「九二共識一個中國同意書」，才能享有ECFA待遇，毒豬黨又如何阻止？恐怕綠營台商會搶著簽。

ECFA 侯漢廷 民進黨

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