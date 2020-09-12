快訊

路人闖軌道遭自強號撞上！ 新埔-白沙屯雙向列車皆延誤

目睹親信遭處決「只剩腳掌」 金正恩姑丈嚇到尿失禁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王金平去海峽論壇「求和」？柯文哲點名不做這事恐破局

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市長柯文哲下午出席西門町活動。記者趙宥寧／攝影
台北市長柯文哲下午出席西門町活動。記者趙宥寧／攝影

立法院前院長王金平月底將代表國民黨到中國大陸參加海峽論壇，遭大陸官媒央視指是「求和」，台北市長柯文哲今受訪表示，大陸方面一定要出來解釋，不要說道歉，如果不解釋，人家一定不會去，那這大概就破局了。

央視日前以斗大標題報導，「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」影片，意旨王金平是台灣派去大陸求和的人，國民黨主席江啟臣也表示，無法接受「求和」說法，還要求當事人應公開向王金平、國民黨道歉，並要求王金平取消行程。

柯文哲認為，你（中國大陸）不解釋人家一定不會去的，所以現在這個球又打回去，大陸要去收拾。

至於王金平仍執意要去海峽論壇，柯文哲表示，他（王金平）出發前，大陸一定要解釋，如果大陸不解釋，那這大概就破局了。

王金平 柯文哲 國民黨

延伸閱讀

高嘉瑜推薦林右昌選北市 柯文哲反推高去選「這」

5天沒排媒體聯訪 柯文哲：大家有懷念我嗎？

【今日精摘】偽出國航線觸動政治敏感神經／王金平堅赴海峽論壇

求和說引發爭議 央視主持人改口：有助兩岸交流

相關新聞

王金平去海峽論壇「求和」？柯文哲點名不做這事恐破局

立法院前院長王金平月底將代表國民黨到中國大陸參加海峽論壇，遭大陸官媒央視指是「求和」，台北市長柯文哲今受訪表示，大陸方面...

高嘉瑜推薦林右昌選北市 柯文哲反推高去選「這」

民進黨立委高嘉瑜今天回基隆老家旁市場擔任一日店長，行銷在地美食，媒體問及未來基隆市長林右昌轉戰台北市長一事，高嘉瑜盛讚林...

稱東沙被中共包圍被海巡署駁斥 王定宇：包圍定義不同

民進黨立委王定宇昨天在政論節目中表示，東沙島從9日上午7時起疑遭中國海上民兵、大批船隻包圍；海洋委員會海巡署今天回應，報...

陳時中背插三支箭選北市？柯文哲：不是幾個月可解決

衛福部長陳時中抗疫有成，被視為2022台北市長黑馬人選，陳時中上節目也自嘲，身上有食安、健保、疫情三支箭，要挺過也要等明...

李艷秋：陳吉仲社會良心變成黑心 丁允恭事件毀了范雲

蔡英文總統宣布開放萊劑美豬牛進口引發反彈，國民黨今天發起反美豬公投提案連署書募集活動；前總統府發言人丁允恭被周刊踢爆曾劈...

打鐵趁熱 歐盟代表：台灣可在歐洲新經濟扮演要角

捷克參議院議長維特齊訪台，提升台灣各界對捷克乃至歐洲的興趣後，歐盟投資論壇22日將首度在台灣登場。歐盟駐台代表高哲夫說，...

王定宇爆「東沙危機60小時」海巡署：無此事勿恐慌

立委王定宇爆料，自9月9日起，東沙島就遭疑似中國海上民兵包圍，到昨晚為止已逾60小時；海巡署澄清，經查9月9日至11日共...

立院討維修議場41萬元 國民黨團：其他黨團賠我們就賠

為抗議監察院長陳菊人事同意權案，國民黨團於6月28日與7月14日兩次占領議場，造成設施損壞，台北市文化局昨認定非破壞古蹟...

布拉格市長：中國承諾很多沒實現 非可信賴夥伴

日前訪台的捷克首都布拉格市長賀瑞普表示，中國承諾很多事都沒實現，像曾答應大幅投資捷克也沒兌現，非可信賴商業夥伴，且捷克對...

選北市長？ 黃呂錦茹：韓國瑜不是什麼位子都要的人

迎戰2022台北市長選戰，綠營刻意炒作高雄市前市長韓國瑜可能轉戰台北市長議題。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹上午批評，那是...

陸因護照改版施壓申請？外交部：未接獲東南亞改變訊息

媒體報導，傳出中國大陸疑似因不滿台灣護照封面改版，施壓禁止柬埔寨、寮國、緬甸等東南亞國家受理台灣護照持有人的入境簽證申請...

美國整中共 中共整蔡政府 蔡政府整國民黨？

中共解放軍一連兩天，在我方防空識別區的西南角、東沙群島以東的海域，舉行海空聯合操演。根據國防部宣布，9月9日共軍有30餘架戰機出海，21架進入我方防空識別區，海面上有超過7艘艦艇。國防部也發布我方戰機在空中拍下的共軍戰機。外交部昨晚也同一時間舉行記者會痛批北京。蔡總統今天突然更改行程，前往兩處防空飛彈基地視察，顯示蔡政府國安團隊打算借力使力，進一步強調對岸的威脅。

熱門新聞

丁允恭陷桃色風暴 前妻首度公開聲明：祝受傷女可平復

呼應我方？美軍雷根號航艦自橫須賀出港 宣示保護盟友

反美豬為反而反？孫大千諷蘇貞昌「不愧是神明都敢耍」

飄流日本海岸神秘靶機 中科院坦承我方所有

反美豬公投為反而反？國民黨：蘇貞昌講幹話不適任閣揆

成功抗疫得犧牲經濟？牛津研究：台灣是最佳反證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。