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王金平去海峽論壇「求和」？柯文哲點名不做這事恐破局
立法院前院長王金平月底將代表國民黨到中國大陸參加海峽論壇，遭大陸官媒央視指是「求和」，台北市長柯文哲今受訪表示，大陸方面一定要出來解釋，不要說道歉，如果不解釋，人家一定不會去，那這大概就破局了。
央視日前以斗大標題報導，「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」影片，意旨王金平是台灣派去大陸求和的人，國民黨主席江啟臣也表示，無法接受「求和」說法，還要求當事人應公開向王金平、國民黨道歉，並要求王金平取消行程。
柯文哲認為，你（中國大陸）不解釋人家一定不會去的，所以現在這個球又打回去，大陸要去收拾。
至於王金平仍執意要去海峽論壇，柯文哲表示，他（王金平）出發前，大陸一定要解釋，如果大陸不解釋，那這大概就破局了。
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