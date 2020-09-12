高嘉瑜推薦林右昌選北市 柯文哲反推高去選「這」

民進黨立委高嘉瑜今天回基隆老家旁市場擔任一日店長，行銷在地美食，媒體問及未來基隆市長林右昌轉戰台北市長一事，高嘉瑜盛讚林右昌施政好，大家樂觀其成。對此，台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲表示，我還想推薦（高嘉瑜）去選基隆市長，還自嘲這是「有趣的想法」。

高嘉瑜今表示，林右昌在基隆建設非常好，市民有目共睹，且北北基是生活圈，若林右昌願意來服務台北市民，相信大家樂觀其成。柯文哲今受訪則表示，我還想推薦她（指高嘉瑜）去選基隆市長，高嘉瑜是基隆人，還自嘲這是個有趣的想法。

至於台灣民眾黨是否會在基隆派人，柯文哲則轉移話題，表示林右昌是現任市長，若移動戶籍就會被取消基隆市長。

至於民眾黨派黃珊珊選北市，柯文哲則果斷表示，「她已經在台北了啊」。媒體追問，若不考慮戶籍，林右昌是否人才，柯文哲則說，「他可以啊」。

若要林右昌跟黃珊珊兩人二選一，柯文哲則說，選舉都是選前半年才會進入真正評比階段，之前都事先準備而已。