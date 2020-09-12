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立院討維修議場41萬元 國民黨團：其他黨團賠我們就賠

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
為抗議監察院長陳菊人事同意權案，國民黨團於6月28日與7月14日兩次占領議場，造成設施損壞，台北市文化局昨認定非破壞古蹟，但立法院仍通知國民黨團要賠償41萬維修費用。國民黨團總召林為洲表示，其他黨團賠就賠。記者周志豪／攝影
為抗議監察院長陳菊人事同意權案，國民黨團於6月28日與7月14日兩次占領議場，造成設施損壞，台北市文化局昨認定非破壞古蹟，但立法院仍通知國民黨團要賠償41萬維修費用。國民黨團總召林為洲表示，其他黨團賠就賠。記者周志豪／攝影

為抗議監察院長陳菊人事同意權案，國民黨團於6月28日與7月14日兩次占領議場，造成設施損壞，台北市文化局昨認定非破壞古蹟，但立法院仍通知國民黨團要賠償41萬維修費用。國民黨團總召林為洲表示，其他黨團賠就賠。

林為洲指出，過去不少黨團都攻占過議場，像是民進黨在野時抗議美豬進口，時代力量2018年1月抗議一例一休時，就連太陽花都攻占過議場，都有破壞過類似議場門鎖之類的設備，「哪一次沒有破壞」，「這是我們的日常」。

林為洲說，歷來各黨團等各次攻占議場所造成的破壞，只有太陽花學運因主事者不是立法院成員，最後募款賠償立院損失，其他包含民進黨團、時代力量黨團不論占領過多少次，都沒有賠償立院破壞損失，國民黨團為什麼就要付？

林為洲也質疑，我把門鎖起來你衝開算誰的，我抓住麥克風你把我拉走拉壞算誰的？這帳很難算；所以他有請秘書長林志嘉回去查看看民進黨跟時代力量過去攻占議場時造成的破壞有沒有賠，「如果沒有就不要再打電話給我」。

至於攻占議場過程是否有破壞議場歷史建物，林為洲說，昨天台北市文化局文資委員也召開諮詢會議釐清，認定最後破壞的物品，包含麥克風、桌子、玻璃、地毯、門鎖等物都不是歷史建物構成部分，最後裁定不處罰國民黨團。

時代力量 林為洲 國民黨

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