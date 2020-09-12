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陳時中背插三支箭選北市？柯文哲：不是幾個月可解決
衛福部長陳時中抗疫有成，被視為2022台北市長黑馬人選，陳時中上節目也自嘲，身上有食安、健保、疫情三支箭，要挺過也要等明年，未鬆口參選。對此，台北市長柯文哲今表示，健保問題明年1月前沒辦法解決，且健保準備金快用完，沒那麼容易。
陳時中日前上媒體專訪表示，現在面對三支箭，疫情、食安、健保，每一支都要做好，苦喊「箭箭要害」，但挺過之後，不代表就一定要選，不過「挺過之後應該是很開心的時候」，最快也要看明年的第一季或是第二季才有機會。
陳時中能否挺過三支箭風波，柯表示，依照自己的專業，健保的問題明年一月之前沒有辦法解決，那涉及漲價，沒那麼容易，不是幾個月可以解決的，且健保準備金快要用完了，要怎麼調整，沒那麼容易。
至於陳時中挺過是否更有勝算？柯文哲保守地說，選舉都是在最後半年，在這之前就大家去準備就好。
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