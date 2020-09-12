李艷秋：陳吉仲社會良心變成黑心 丁允恭事件毀了范雲

蔡英文總統宣布開放萊劑美豬牛進口引發反彈，國民黨今天發起反美豬公投提案連署書募集活動；前總統府發言人丁允恭被周刊踢爆曾劈腿4女、勸懷孕女友墮胎，甚至還在任職高雄市府新聞局長期間，把局長室做「砲房」，資深媒體人李艷秋表示，這兩件事難堪的讓一群所謂的社會良心現形，「所謂的社會良心，原來只是附隨組織」。

李艷秋今天在臉書指出，瘦肉精美豬美牛進口，蔡政府事前不溝通，事後不道歉，社會譁然。表現最離譜的人是農委會主委陳吉仲。2012年陳吉仲教授帶領農陣反對馬政府開放美牛美豬，說會重創豬農，「打死也要擋下來」；現在他說不要害怕吃到瘦肉精，因為進口美豬只有22%用到瘦肉精，「想吃也不一定吃的到」、「進口豬不是國產豬的對手」、「瘦肉精要吃很多很多才有可能超標」。

李艷秋表示，國際標準沒變，美國壓力沒變，唯一變的是陳吉仲從農運人士變成政府官員。如果農陣時期的陳教授是社會良心，現在的陳主委就是社會黑心。

陳吉仲唾面自乾，證實當時反對美牛美豬跟保護台灣人健康、保障農民生計一點關係都沒有，就是一場政治鬥爭，他只是民進黨的外圍組織而已。而當年反美豬美牛的社運團體可不只農陣而已，密密麻麻一堆，現在有沒聲音呢？是依然反對？還是跟陳吉仲一樣？聯合報目前正根據這份名單，一一請他們表態，大家要為聯合報拍拍手，現在還有媒體願意做這麼吃力的事，絕對需要鼓勵。

李艷秋認為，丁允恭事件毀了范雲。雖然她在拋棄自己創立的社民黨，被民進黨收編之後，以前的清高形象已經瓦解，但至少她還關注弱勢及受害婦女的權益；但這次她完全噤聲，在鼓譟的協尋聲中勉強發言，說「她不對私領域感情做評論」，原來從事一輩子社運、學運，致力婦權運動的范教授，在加官晉爵之後，連裝都懶得裝了。

李艷秋指出，這個態度也讓人回憶起太陽花領袖陳為廷摸奶事件爆發時，知名的幾個女性團體，除了肯定陳為廷的反省態度外，還指導社會大眾「要關注他當選之後有沒有提出性別政策比較重要」。不但不援助受害女性，還念念不忘幫陳為廷助選。

美豬美牛能不能換貿易談判？丁允恭到底劈幾女？都不是重點，重點是這兩件事讓長期打著社會良心招牌，實際是民進黨外圍組織的社運人士及團體現出原形。

李艷秋表示，台灣社會已經有好長一段時間被民進黨的雙重標準所困，這些所謂的公民團體、社會良心功不可沒，現在該讓他們出來曬曬太陽，給大家認識認識，並且大聲告訴他們：以後，請閉嘴吧！