選北市長？ 黃呂錦茹：韓國瑜不是什麼位子都要的人

迎戰2022台北市長選戰，綠營刻意炒作高雄市前市長韓國瑜可能轉戰台北市長議題。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹上午批評，那是在見縫插針，因為韓國瑜也不是說什麼位子都要的人，她沒有接到韓或韓粉告知韓要參選台北市長決定。

黃呂錦茹說，以後藍軍如果有需要韓國瑜幫忙輔選，相信韓會積極輔選。

至於均有意思角逐2022台北市長的立委蔣萬安與台北市議員羅智強，黃呂錦茹指出，國民黨有提名的機制，到時候提名出來是哪一位，其他的人就全部集合聯手幫忙，到時候參選的人也不見得就是目前呼聲高的蔣萬安。

不過黃呂錦茹也說，蔣萬安與羅智強本來就都是國民黨的菁英，兩人有講說要共同努力，看到時候哪一個人被提名參選；羅智強就說是強強聯手，他會盡他的全力來幫助蔣萬安。

黃呂錦茹表示，蔣萬安現在現在是立委，以立法院為優先，尤其是現在開放美豬、牛進口問題，必須在立院發聲；但除此之外，蔣有別於過去專注選區經營，現在在台北市各行政區也都有在走動，廣徵民意，也覺得對市民應該要有更多服務。