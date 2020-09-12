陸因護照改版施壓申請？外交部：未接獲東南亞改變訊息

媒體報導，傳出中國大陸疑似因不滿台灣護照封面改版，施壓禁止柬埔寨、寮國、緬甸等東南亞國家受理台灣護照持有人的入境簽證申請，外交部發言人歐江安今天表示，柬埔寨仍如常受理，外館回報目前未接獲寮國、緬甸政府改變對我國人簽證待遇及入境措施的訊息。

歐江安表示，外交部接獲國人及旅行業者反映，近日申辦赴柬埔寨商務簽證時獲告停止受理我國護照的申請案件，外交部立即請我國相關駐外館處進洽各轄區的柬國使領館瞭解詳情，其中柬國駐胡志明市總領館表示仍如常受理我國護照持有人的簽證申請案件，但須配合防疫規範繳驗應備文件。

歐江安說，根據我國外館回報，目前尚未接獲寮國、緬甸政府改變對我國人簽證待遇及入境措施的訊息，此外，寮國因疫情關係，至9月底前進行邊境管制，目前不受理各國護照持有人的簽證申請，僅對緊急案件個案處理。

歐江安說，外交部將持續密切注意東南亞各國對我國的簽證政策及入境措施，相關最新資訊將更新於外交部領事事務局網站（https://boca.gov.tw）。

歐江安說，我國新版護照改版重點，是以在護照上提升及強化「台灣」（TAIWAN）的辨識度，目的在強調持照人來自台灣，方便各國辨識。原有護照上顯示的元素與架構並沒有變動，外交部也會透過駐外館處持續向各國政府說明。