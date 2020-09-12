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藍委將訪黨籍縣市長 下周一與侯友宜便當會迎戰前瞻2.0

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立法院最快下周五開議，因新會期是預算會期，趕在開議前，國民黨團下周一起將陸續拜訪黨籍14位黨籍縣市長，瞭解地方是否有任何爭取經費或建設上的需求，下周一中午首站就將與新北市長侯友宜便當會。

國民黨立委表示，此次拜會主要是以第一線瞭解各縣市整體需求為主，看黨團能幫忙什麼，當然也難免針對當前如開放含瘦肉精美豬進口等熱門議題，與黨籍縣市首長交換意見，拜會想瞭解的是整體性問題，而不是為特定議題。

國民黨立委說，促成此次拜會黨籍縣市長規劃，是因周四黨團大會上有黨籍立委抨擊，現在蔡政府掉一堆槍國民黨卻撿不起來，撿起來也不會用，籲黨團未來應更接地氣，與黨籍地方縣市首長聯手跟執政黨打群架，硬起來抗衡民進黨政府。

國民黨團目前規劃，周一上午11時半時，將由黨團總召林為洲與書記長林奕華帶隊，於新北市政府與侯友宜便當會，目前黨籍新北市立委羅明才、洪孟楷、林德福與不分區立委曾銘宗、李德維等十餘位立委表態參加。

曾銘宗指出，周一便當會上將詢問前瞻計畫二點零預算案中軌道建設部分經費大幅度刪減後可能造成的影響，以及現行財政收支劃分法對自有財源相對偏低的新北市是否造成不利，作為後續推動修法與通過預算參考。

黨籍資深立委也指出，前瞻建設二點零計畫中未核定的部分都將刪除，將影響大台北捷運路網中的南北環段建設，讓環狀線無法成行，卻將原編列計畫預算轉為綁樁的城鄉建設，政治企圖明顯，周一應討論對策。

此外，也有黨籍立委建議，既然此次黨團要大動作拜會14位黨籍縣市長，那就應該進一步尋求整合14縣市的資源與力量，仿效過去民進黨在野時做法，創造出國民黨地方包圍中央的態勢，團結黨的戰力。

前瞻基礎建設

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