陳時中登GQ雜誌為選舉鋪路？ 反讓太太吃醋怨「太帥」

衛福部長陳時中日前接受GQ雜誌訪問，時尚照片馬上與台北市長柯文哲日前拍攝的照片比較，也被揣測此舉是為了選台北市長鋪路。陳時中今晚間上節目時說，「沒有啦！」他解釋，完全是考量GQ的讀者是指揮中心較難接觸的族群，沒有想到，「很多女性都說我這樣很帥」，拍完反而讓太太吃醋。

陳時中解釋，當時接受GQ雜誌的拍攝，其實沒想到要拍照，起初對方是希望可以針對疫情專訪，當時考量雜誌的讀者群，平常較難接觸到，所以接受專訪。訪問時就說要拍照，這些造型全部都不是他的，如果給他錢自己去買，絕對不可能去買這些衣服的，眼鏡也不是他的款式，總之「整套都不是我啦」。

陳時中說，做設計的兒子對他的照片沒有太多的意見，「反而是我太太看到照片有一點吃醋」，他說，吃醋的原因就是「很多女性都說我這樣很帥」。同時，被問及有意角逐台北市長的蔣萬安，有什麼優點？他說蔣萬安很帥、學歷又好；至於自己，則是「老來帥」。