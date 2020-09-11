挺過三支箭選北市長？ 陳時中嘆：箭箭要害啊

2022台北市長選戰提早布局，立委蔣萬安已表態參選，被指名最大的勁敵就是衛福部長陳時中；陳時中先前回應現在完全沒有這個想法，畢竟身上還有三支箭，不曉得能不能度過；今晚間上節目時，再被問及哪一支箭最難熬，他說：「箭箭要害啊！」

陳時中表示，現在面對的三支箭，疫情、食安、健保，每一支都要做好，挺過之後，不代表就一定要選，但可以確定的是「挺過之後應該是很開心的時候」，三個問題要好好地被解決，最快也要看明年的第一季或是第二季才有機會挺過。

至於這三支箭到底哪一支最難解決，陳時中說「箭箭要害」。另外被問及，台北市長柯文哲做得如何，他笑說「中央不評論地方」，不過對於台北市，他身為市民是非常有感情的，但他也沒有要選拉，大家一直把他當作民調的對象。