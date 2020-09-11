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前總統馬英九低調到台東 黃健庭臉書透露行蹤

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
前總統馬英九（左二）今天低調到台東，拜訪前縣長黃健庭（右二）及陳樹菊阿嬤（左）。圖／翻攝自黃健庭臉書
前總統馬英九（左二）今天低調到台東，拜訪前縣長黃健庭（右二）及陳樹菊阿嬤（左）。圖／翻攝自黃健庭臉書

前總統馬英九今天低調到台東，除了參訪富山國小，也抽空拜訪前縣長黃健庭及陳樹菊阿嬤，黃健庭晚上將馬英九來訪的訊息分享在個人臉書上。不過，馬英九此次台東行程均未公開，連負責維安的警方也未透露任何消息，保密到家。

黃健庭臉書寫道，馬英九總統今天來台東，特別到我家來坐坐，看看我，後來陳樹菊也加入，老朋友相聚，聊得非常愉快。這是馬總統第二次來我家，記得上一次是他市長剛卸任，而我還在擔任立委，總統記憶好，對我家的庭院還有印象。離開前，小燕特別為馬總統和樹菊姊祝福禱告，願上帝賜福身心健壯、平安喜樂！

據了解，馬英九今天上午11點抵達台東，先是前往富山國小與學童淨灘，隨後前往黃健庭家中拜訪，並與陳樹菊會面，會談中馬英九多半關心陳樹菊阿嬤健康狀況及台東發展現況。

馬英九 台東 黃健庭

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