總統府公布前總統李登輝19日告別追思禮拜相關流程

前總統李登輝追思告別禮拜將於19日舉行，總統府稍早發布新聞，追思告別禮拜自上午9點半開始，按基督教禮拜程序，蔡英文總統將頒贈褒揚令，並由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。

在追思告別禮拜前，移靈車隊將於8點35分從翠山莊出發，在9點20分抵達真理大學大禮拜堂會場。總統府表示，依據李前總統生前強調的「脫古改新」、「誠實自然」兩大原則，沿線路段並不會動員相關民眾。

總統府指出，追思告別禮拜將分為三個會場，分別是主會場的真理大學大禮拜堂，及第二會場的淡江中學大禮拜堂、第三會場的淡江中學演奏廳。

主會場將邀請正副元首及治喪大員、李前總統家屬親友、政黨代表及政府官員、外國使節、長老教會等出席，包含相關工作人員，人數約為800名；第二會場為淡江中學大禮拜堂，同步播放主會場畫面。由淡江中學主責，邀請淡江中學校友及一般民眾參與追思李前總統。預計開放500位民眾入場，以網路預約報名實名制；第三會場為淡江中學演奏廳，亦同步播放主會場之畫面，並邀請與李前總統生前互動友好之民間社團代表入場，預計人數約為225人。

追思告別禮拜儀式預定於11點50分結束後，移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。巡禮完畢後，車隊開出校園啟程返回翠山莊。

總統府表示，總統府及家屬感謝連日以來，各界對於李前總統的追思弔念，但因場地及名額限制，如9月19日追思告別禮拜當天無法前來現場的民眾朋友，追思告別禮拜將全程於總統府官方網站及總統府YouTube頻道直播，供各界能同時追思李前總統。