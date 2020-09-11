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蒜頭漲到比豬肉貴 監委要查

彰化離岸風電計畫黑影幢幢 監委申請自動調查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
彰化縣大城鄉長蔡鴻喜。圖／取自蔡鴻喜臉書
彰化縣大城鄉長蔡鴻喜。圖／取自蔡鴻喜臉書

彰化縣大城鄉長蔡鴻喜涉嫌在離岸風電計畫中，以核發路權為由向廠商索賄，日前已被收押禁見。監察委員蔡崇義、王美玉、王幼玲今天表示，該案雖已遭起訴，但仍有行政責任等究責部分，因此申請自動調查。

三位監委表示，全國被評為適合開發綠能風力發電的離岸風場，彰濱工業區的外海就占21個，居全國之冠。離岸風電計畫之「大彰化離岸風電計畫」4個風場開發案，目前已開始陸域建設工程，這項開發列入風力發電4年推動計畫，由經濟部全額吸收開發經費，但經濟部如何主導風場順利開發運行，又如何排除諸多開發過程中之問題及障礙，皆未有清楚交代。

三位監委指出，離岸風電計畫為非核家園重要的一環，從4家承包商遭鄉長蔡鴻喜涉嫌利用核准道路挖掘許可路權機會索賄3次，並遭黑道勒贖過路費，足以凸顯風場開發有執行障礙問題，將針對問題進一步釐清。

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