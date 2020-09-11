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蒜頭漲到比豬肉貴 監委要查
國內蒜頭價格近期不斷飆出天價，臺北農產批發市場9月9日蒜瓣批發價為每公斤380元，相較於今年初每公斤批發價170元，漲幅驚人，甚至比雞肉、豬肉還貴，讓婆婆媽媽們忍不住苦笑「想煮個蒜頭雞，蒜頭竟比雞還貴」。監委陳景峻表示，蒜頭是重要民生食材，如此驚人漲幅實有進一步瞭解之必要，因此已立案申請自動調查。
陳景峻指出，雖受限疫情進口量減少，但市場蒜價之漲幅是否合理，有無人為囤積炒作蒜價情形？有無盤商操控進口量、壟斷哄抬價格問題？主管機關產銷調控有無失職？有無行政上糾錯究責之必要？為瞭解實情，將深入調查。
農委會統計，國內蒜頭種植面積約四、五千公頃，年產量四點二萬公噸，每年都要從西班牙、阿根廷、埃及等外國進口二點六萬公噸以上。今年截至七月止，進口蒜頭約九千四百公噸，僅去年同期六成，導致供應量不足。
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