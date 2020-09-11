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2022地方選戰提前開打？ 雲林藍綠營開戰互批對方

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
民進黨雲林縣黨部今天二度召開記者會批藍營「割稻尾」引戰火，讓外界霧裡看花以為「2022地方選戰提前開打了」。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣黨部今天二度召開記者會批藍營「割稻尾」引戰火，讓外界霧裡看花以為「2022地方選戰提前開打了」。記者陳苡葳／攝影

民進黨雲林縣黨部昨天召開幸福雲林記者會，以媒體縣市首長施政民調結果抨擊雲林縣政府政績吊車尾，今天二度召開記者會，以國道3號古坑交流道改善及平面側車道關建工程批藍營「割稻尾」，引燃戰火；國民黨雲林縣黨部直指綠營空口說反話，「如果割稻尾，劉建國擔任立委10多年，過去4年從中央到地方完全執政，何不把這稻尾給李前縣長割？而要留給張麗善縣長割？」外界霧裡看花稱，「2022縣長選戰提前開打了嗎？」

民進黨縣黨部主委江宗保出示影片表示，防疫期間，張麗善頻到各鄉鎮召開縣政說明會，直指她在會中的施政報告「顛倒是非、抹黑別人、成就自己」，還說「自己一天當兩天用」，不免讓人質疑「如果真的那麼用心，施政滿意度成績不至於如此」。

江宗保又指，國道3號古坑交流道交通動線紊亂問題，造成鄉親及遊客怨聲載道。立委劉建國7月18日邀交通部長林佳龍至草嶺與鄉親座談，當天中央宣布7.58億經費由中央全額負擔，而縣府9月2日發布新聞稿說「國道3號古坑交流道動線，今日終獲中央交通部正面回應，且願全額支應闢建並由公路總局代辦施工」，質疑張活在好大爭功的世界。

國民黨縣黨部主委許宇甄回應，張縣長上任後，積極向中央爭取古坑側車道改善補助經費，但中央多次以非屬國道等理由未鬆口支持，並建議縣府自籌地方配合款，因此縣府去年克服萬難籌措1.4億元；縣府感謝林佳龍部長體恤地方資源不足，最終同意支應國道管理基金7.58億元。

然而今天綠營指控張縣長搶功勞，無疑是「顛倒是非黑白」，但未改變張縣長施政決心，盼中央與地方同心協力，更希望縣內三位立委能秉持照顧地方，回饋鄉親的心情，共同攜手為地方努力，讓雲林有機會翻轉，才不會辜負鄉親期待。

國道 古坑 劉建國

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