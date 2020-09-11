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央視稱「王金平赴陸求和」 國民黨：無助正面交流、已表達抗議

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨大陸事務部主任左正東。記者周志豪／攝影
國民黨大陸事務部主任左正東。記者周志豪／攝影

國民黨確定派出立法院前院長王金平率代表團出席即將登場的海峽論壇，但昨天大陸中央電視台卻下標「這人要來大陸求和」報導。國民黨上午表示，昨晚第一時間已與海峽論壇主辦單位的大陸國台辦表達抗議，譴責這樣的言論。

國民黨文傳會主委王育敏表示，現在兩岸關係緊張，官方無法與對岸交流、互動，國民黨願以民間團體角色派代表團參加海峽論壇，就是基於認為兩岸要維持民間交流，盼與對岸持續有務實理性溝通。

但王育敏認為，兩岸交流要平等互惠，要顧及、維持我方尊嚴，類似央視這樣的「求和說」言論，就有矮化我方疑慮，無助兩岸正面交流與互動，呼籲對岸正視，不希望未來再出現類似言論，影片也已經被下架。

國民黨大陸事務部主任左正東表示，國民黨是百年大黨，百年來為中華民族與台灣的努力應該獲得尊敬，這不管在台灣或大陸都一樣，參與海峽論壇一定會捍衛兩岸交流尊嚴，不會辜負今年選舉投給國民黨的550萬人與全台灣2300萬人。

至於海峽論壇上是否將提出黨主席江啟臣的「江八點」主張？左正東說，尊重王金平，適當時機會對外報告。

若對岸在論壇或會晤時提到一國兩制的台灣方案，左正東表示，會準備有所應變，但也呼籲對岸，海峽論壇是民間交流，希望不會有任何政治色彩，更不應該出現讓台灣人民不舒服的表達方式。

近來共機頻繁繞台，王育敏說，希望兩岸維持和平路線，國民黨對任何會造成區域緊張、衝突、挑釁行為通通都不樂見。左正東說，已向國台辦表達台灣對大陸軍機與軍演關切，盼他們正視這件事對兩岸和平對話氛圍帶來嚴重影響。

國民黨文傳會主委王育敏。記者周志豪／攝影
國民黨文傳會主委王育敏。記者周志豪／攝影

國民黨 海峽論壇 王育敏 王金平 國台辦

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