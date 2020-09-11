進口美豬牛遭美冷處理？ 蕭美琴：深化經貿關係助美台

華府媒體Politico 10日刊出訪問駐美代表蕭美琴的內容。蕭美琴表示，深化經貿關係有益美台，以貿易協定等更強大的法律基礎，深化雙邊貿易與投資關係，將有助台灣對抗中國大陸來自經濟、政治和軍事脅迫的壓力，對美國的全球戰略利益也有幫助。

被問到台灣宣布開放含萊克多巴胺的美豬和30月齡以上的美牛進口，負責自由貿易協定（FTA）談判的美國貿易代表署（USTR）至今仍未表態，台灣議題疑似遭到美方冷處理。蕭美琴說，持續爭取和USTR溝通，盼展開貿易協商。

至於是否憂心中國大陸反對，阻止川普政府和台灣展開自由貿易談判，蕭美琴說，中國大陸對台灣的抵制遍及所有國際領域，台灣多有體會，陸方甚至反對台灣強化民主，在台灣舉行第一次總統直選期間，中國大陸在台灣海峽試射飛彈。

蕭美琴說，現在要關注的應該是處理美台雙邊關係的法律架構，美國依據台灣關係法行事，無論是台灣關係法或任何美國聲明，都沒有禁止貿易協定。

其次，蕭美琴說，台灣過去已在世界貿易組織（WTO）架構下，和世界其他夥伴也談成貿易協定，包括與台灣沒有正式邦交的國家；中國大陸阻止的是台灣每一件想做的事，台灣不能縱容陸方要脅台灣的生存、民主自由與經濟活力。

蕭美琴說，台灣有成熟的民主，且在全球科技供應鏈居關鍵地位，台灣的民主存續和經濟韌性符合美國全球戰略利益，雙方應該可期待在對等利益下交流。

蕭美琴說，美豬和美牛是農業問題，是歷任美國政府與台灣的經貿談判障礙，包括前朝的歐巴馬政府；農業雖不是美台雙邊關係很重要的一部分，卻涉及高度政治敏感，如今政府決定處理這些複雜的農業問題。