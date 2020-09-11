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歐洲再成新冠感染熱區！單日新增病例超過美國

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
歐洲10日單日新增病例超過美國，再度成為疫情感染熱區。圖為法國尼斯檢測站。路透
歐洲10日單日新增病例超過美國，再度成為疫情感染熱區。圖為法國尼斯檢測站。路透

西歐新冠病毒每日新增感染人數超過美國，這個曾經一度在夏季控制住疫情的地區重新成為全球感染熱區。

歐盟27國加上英國、挪威、冰島和列支敦士登周三通報27,233個新增病例，多過美國的26,015例。此前西班牙法國和歐陸各地其它國家連續數周疫情復燃。

法國總統馬克宏說：「我們要做出決定。我們必須持續保持嚴厲務實，不向恐慌屈服。」

法國周四（10日）通報近10,000個新增病例，為5月中旬結束封鎖以來最多。在感染人數是歐洲最多的西班牙，新增病例緩降至4,137例。義大利感染速度則略微增加，有近1,600例。

歐洲新增病例超越美國對當地來說是重大挫折。歐洲公衛醫療體系曾瀕於崩潰，但嚴格的封鎖措施使疫情一度得到控制。

數據比較是基於世界衛生組織提供的美國病例數和彭博使用歐洲疾病預防控制中心資料計算所得。

歐洲目前正經歷新的感染高峰，其中許多與感染後將病毒帶回家的出外度假者有關，以及從事社交活動的年輕人。

截至目前為止，感染人數上揚並未造成死亡人數激增，少於3月和4月的死亡人數，當時疫情蹂躪歐洲各地養老院。現在的許多新病例年紀較輕也較健康，檢測大規模增加---找出過去未能察覺的無症狀患者---而且治療方法也有了進步。

歐洲周三不治死亡的病患有252人，遠低於春季的每天上千人。美國周三病故的有169人，儘管上周大部分日子的死亡人數都超過1,000，至於周四，上午已經超過430人。

疫情 法國 西班牙

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