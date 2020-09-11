王金平海峽論壇講稿 將不會提及九二共識

「海峽論壇」月中登場，立法院前院長王金平將代表國民黨率團參加。昨天王金平與國民黨主席江啟臣私下會談，他向江保證：「蔡總統絕對沒有要我傳話」強調自己是以黨的名義參加，會以黨的利益為主；對於是否會談及「九二共識」，王金平和黨務高層皆表示，講稿中不會出現相關內容。

昨天下午4時，江啟臣、黨秘書長李乾龍、國民黨大陸事務部主任左正東四人在王金平辦公室秘密面談約一個半小時。對於近來傳出「蔡王會」可能要求王金平赴陸替蔡英文傳話，引發黨內疑慮，王金平則當場向江啟臣保證，「蔡總統絕對沒有要我傳話，絕對沒有」。

王金平強調，自己是以黨的名義參加，會以黨的利益為主，他也有和江啟臣談到黨未來要如何復興。黨務高層也說，王金平是忠貞的國民黨員，一定會做對國民黨最有利的事情。

對於是否會談到九二共識或ECFA，王金平和國民黨也達成一定程度的默契。王金平表示：「講這個幹什麼?」黨務高層也透露，「檯面上不會」；至於講稿內容，黨務高層表示還在討論溝通當中，尚未確定。黨中央認為，海峽論壇本來就屬民間交流，不像國共論壇這麼強調黨對黨，而且該論壇也同時邀請其他政黨和民間團體，不會只有國民黨。