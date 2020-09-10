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否認為母嗆聲 何志偉：我每次看到蔡總統只有撒嬌的分

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
立委何志偉與蔡英文總統。圖／取自何志偉臉書
立委何志偉與蔡英文總統。圖／取自何志偉臉書

北市黨部主委選舉因兩組參選人互控賄選、抹黑，日前被中央黨部認為影響黨形象，因此停止選舉，由於上任主委陳正德已在6月6日任期結束，7月7日新的市黨部執委互推葉同慶擔任代理主委。據悉，黨內原本有意共推台北市議員阮昭雄擔任主委，但目前不了了之，最近甚至傳言葉同慶可能代理到下次主委選舉再交棒，但相關消息都未經黨中央證實。

北市黨部主委選舉起因於前市議員王孝維陣營指控前立委薛凌為了參選主委分送地瓜禮盒，薛凌陣營也反批王孝維送黨員白米，隨後王孝維又被薛凌陣營翻出過去未成年時曾經捲入「強盜罪」，雙方戰火越演越烈，王孝維還自比是經典名著「悲慘世界」裡面的「尚萬強」。

雙方互鬥經過前主席卓榮泰調停無效，最後黨中央宣布暫停北市黨部主委選舉。黨內人士指出，由於薛凌及王孝維雙方在選舉期間衝突不斷，兩人是否仍有資格繼續選舉是未知數，原本黨內希望可能以協調方式產生主委，但目前事情尚未有進度。

最近有也消息指出，立委何志偉為了原本已登記參選主委的母親薛凌向民進黨主席蔡英文嗆聲，不過何志偉今天在臉書澄清，「媒體說我對蔡英文總統大吼！？這不太像我可以做得到的事情耶。而且我每次看到蔡總統就只有撒嬌的分。」

何志偉也說，蔡英文在他選立委時，來選區超過10次以上，且蔡第一次選總統就帶著他飛美國，蔡有時間也會願意跟他聊聊天，「我們一起走過最低潮的時刻！也一起迎接勝利的到來！」

北市 何志偉

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