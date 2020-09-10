前瞻大甩尾 謝龍介：民進黨謀算長期執政

國民黨副秘書長謝龍介針對前瞻預算大削2千多億，台南鐵路地下化也包含在列表示，前瞻只是民進黨政府騙人的計畫，現在移除部分並轉到數位，是要為長期執政做準備，人民應要睜大眼睛，在野黨要強力監督。

謝龍介說，台南鐵路地下化早在連戰擔任行政院長時就啟動規畫，歷經陳水扁時代，後來因原台南市長許添財爭取免配合款，造成計畫延宕，使得環評過期，並須重做環境差異分析，又延1年；直到馬英九總統上任，劉兆玄擔任行政院長時核定整個計畫，總經費2百多億元，也是政府老早匡列的計畫。

謝龍介說，賴清德擔任台南市長後，面對受拆遷戶的抗議，既要顧及居住正義，又要強制拆除房屋而使進度延後，反觀同時期爭取獲准的高雄鐵路地下化、台中鐵路高架化，早已在去年完成，台南卻可能要到2025年才能完工。

這些早已匡列的計畫都被列入前瞻，其實只是民進黨政府噱頭與騙人的計畫；現在又把之前匡列的計畫移除，基於輕重緩急說要做數位。謝龍介批民進黨政府過去嘗到用網路打擊同志、政敵的甜頭，獲取了政治利益，現在前瞻計畫已非重中之重，因此，挪到數位計畫，準備長期執政而來個大甩尾。

謝龍介批，這樣的做法，是假數位建設之名，行部署網軍之實，以繼續打擊政敵，落實攫取長期政治利益為目標。目前最明顯的例子就是透過網軍把瘦肉精宣傳成不傷身體，還能延年益壽。