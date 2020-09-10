口罩國家隊陷偽標疑雲 經部：16日起進口要申報、追蹤

口罩國家隊接連爆出兩家業者進口中國大陸製口罩，經濟部部長王美花表示，貿易局今（10）日公布新的口罩輸入許可要點，強調未來「凡進口口罩，無論醫用、非醫用都要申請輸入許可」，並要求進口人每週回報流向，將於9月16日生效。該要點生效前進口的口罩，則不追溯、不用重新申請許可和回報流向。

根據貿易局公告的「進口人申請口罩輸入許可作業要點」指出，不僅醫用口罩，非醫用口罩的進口都必須要向貿易局申請核發輸入許可。

申請以「電子簽證」方式，申請書需要詳填申請人與聯絡人資料、貨品名稱、數量、共幾片口罩、單價、總金額、幣別，及生產國別，並在「口罩輸入許可申請系統」核發許可號碼，申請有效期限為六個月。

同時，要求進口人將非國產口罩輸入台灣後，自海關放行日起，每週一於「口罩輸入許可申請系統」據實登錄口罩流向；必要時，貿易局得依貿易法規定派員檢查。如果有未據實登錄、拒絕登錄、登錄不完整或其他規避行為，也將處罰。

王美花表示，口罩進口在9月16日該要點生效後才需要申報，至於已經進口的部分，不需要回溯、重新申報，但經濟部會加強查驗市面上的口罩，有沒有合法使用、標示。