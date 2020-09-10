美國務次卿克拉奇來台又要推銷什麼？網驚恐「肯定是這兩樣」

將創美國國務院最高層級的訪台官員記錄！美國國務院次卿克拉奇有望於本月17日至19日訪台，這是台美制度化溝通管道TIFA以外的台美經濟暨商業對話，不過有鑑於之前美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）來台後，蔡政府隨即解禁對含萊克多巴胺的美豬與30月齡以上的美牛，PTT上大批網友感到緊張狂問「又要拿什麼換了？」

經濟部長王美花2日時先預告，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，可能邀請美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach），對方也有意率團訪台。今日被媒體爆料時間落在17日至19日期間，王美花則回應，議程、形式、舉行時間等所有細節都還在洽談中，目前尚未確定，只透露「會談什麼議題，是以次卿管的業務範圍來想像」，更坦言「要談了才知道」。

民進黨立委王定宇臉書指出，克拉奇是美國國務院第三號人物，層級僅次於國務卿、副國務卿，主管經濟成長及能源與環境，「代表美國台美經貿合作進行談判時，代表性和整合美方意見能力更高，對停滯許久的台美雙邊貿易談判，應該會加速效果」。

不過PTT論壇上，網友們一陣驚恐，狂問「美豬美牛都買了，這次來推銷什麼？」、「川普選舉好像很缺錢欸」、「最近這麼高調...有點怕XD」，還有人預測這次「伴手禮用軍購好了」、「要賣台積電了」、「農藥殘留跟藥價，肯定是這兩樣」。

有人直呼「台灣被當盤子敲，這感覺真不舒服呀」、「三天兩頭來串門子，都不用帶伴手禮嗎」，甚至有人許願簽署自由貿易協定（FTA）和汽車關稅，更建議「舉牌抗議美豬的機會來了，KMT快去」。

昨日工商協進會理事長林伯豐與台北市美國商會（AmCham）會長金奇偉，在經濟部長王美花見證下簽署共同聲明，呼籲台美啟動BTA談判。林伯豐說明，台灣需要出口至美國的產業有工具機、機能衣服、布料等；美國則希望能出口車輛、化學品、農畜品至台灣。目前對美國是出超，所以美國會要求是「必然現象」。

王美花則表示，上了經貿談判桌，各國都會站在國家最大利益立場爭取，自然有得有失，而開放含萊劑的美豬與美牛進口，對推進台美之間的談判，一定會幫助很大。